Jane Birkin ne jurait que par lui : ce maillot qui change du bikini fait sensation

Cette année, entre les palmiers et le sable chaud, les silhouettes se parent d’un maillot une pièce peu habituelle et résolument rétro. Aux antipodes du bikini qui révèle tout sans détour, ce modèle adoré des sixties, croisé sur l’inspirante Jane Birkin, dévoile subtilement les courbes à travers le tissu. Dans votre vestiaire de trempette, faites une place au maillot-short, un vêtement de bain à l’apogée de l’élégance.

Le maillot-short, un modèle qui rivalise de charme

Si le micro bikini trouve sa place sur de nombreuses silhouettes hâlées, un modèle venu des années 60 lui fait doucement de l’ombre dans le dressing de plage. Moins explicite que ce maillot deux pièces, aux coutures rudimentaires, cette pièce de bain d’anthologie laisse deviner les formes sous son textile élastique. Vanté par des icônes mode dont Jane Birkin, il s’impose comme une évidence sur les courbes. Il insuffle un vent de nostalgie sur les corps caramélisés.

Longtemps raccroché au profit de modèles plus échancrés et allégés en tissus, le maillot-short refait surface sur la scène mode. À la croisée du body et de la combinaison fantaisie, ce modèle hybride recouvre la peau du décolleté à la naissance des cuisses sans pour autant effacer celles qui l’arborent. Autrefois servi avec des rayures et imprégné du motif vichy, il réinvestit les essentiels balnéaires dans une esthétique rafraîchie. Pensé comme un habit à part entière, le maillot-short n’a pas pour vocation de camoufler. Plus sage et sobre que les bikinis au style brésilien, il montre à demi-mot, sans trop en faire.

De face, il puise dans les codes du sportswear et du surf. De prime abord, il ne paye pas de mine. Or, il possède un dos nu vertigineux qui plonge jusqu’aux reins, comme la robe mémorable de Mireille Darc. C’est cette ouverture insoupçonnée qui fait toute l’élégance de cette pièce, promise à un bel avenir sous le soleil. Certes, le maillot-short n’est pas le plus démonstratif du vestiaire de bain. Cependant, il a ce supplément d’âme que les modèles d’aujourd’hui n’ont pas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ABYSSE (@abysseofficial)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ABYSSE (@abysseofficial)

Version améliorée du maillot une pièce classique

Le maillot une pièce se décline désormais à l’infini et révèle son potentiel illimité. Les grandes griffes le perfectionnent avec des bijoux, redessinent sa base, jouent sur la symétrie et le tapissent de motifs vitaminés. Pourtant, malgré tous ces efforts de conception et cette fièvre créative pour sortir ce basique des sentiers battus de la mode, le maillot-short le surclasse.

Comme un bon vin, il a gagné en valeur au fil des années et s’est bonifié avec le temps. Décontracté mais pas négligé, séduisant mais pas vulgaire, c’est le maillot de bain le mieux équilibré du marché balnéaire. Il raconte le corps sans tout spoiler. Incarnation du chic d’antan, il enlace les courbes avec finesse. Si à son âge d’or, les pin up affichaient un maillot-short boutonné comme le début d’une robe et parsemé de gros poids, au 21ème siècle, ce modèle renaît sous une allure plus minimaliste, avec des lignes tout en contraste, des fronces bien placées et un décolleté corbeille à l’avant.

Une coupe vintage qui flatte toutes les silhouettes

Le maillot-short n’est pas censé être une armure contre le regard des autres. Au contraire, c’est un écrin dans lequel les courbes se lâchent, telles qu’elles sont. C’est une pièce tout en un qui célèbre le corps dans toute sa splendeur, sans trop découvrir la chair. Nul besoin d’avoir la silhouette frêle de la regrettée Jane Birkin pour se le permettre. Le maillot-short se fond avec toutes les morphologies et déteint joliment sur l’estime.

Plus soutenu que la combinaison de plongée et moins traditionnel que le maillot une pièce qui s’arrête à l’entrejambe, ce modèle vous assure un confort et une confiance longue durée lors de vos expéditions salées ou iodées. Prolongé plus bas sur vos jambes, il peut même faire office de tenue estivale. Il ne nécessite pas le renfort d’un paréo ou d’une robe bohème.

Le maillot-short est la promesse d’un style de plage radieux et pratique. À la différence du bikini étriqué, que les courbes aspirent en un plongeon, celui-ci s’apparente à une seconde peau. Il vous célèbre sans vous contraindre.