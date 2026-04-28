Hippie make-up voor vrouwen belichaamt een creatieve vrijheid die in de jaren 60 is ontstaan en in de jaren 70 is voortgezet .

Deze retrostijl, gedragen door iconen als Donna Summer, Farrah Fawcett en Bianca Jagger , balanceert tussen zonnige natuurlijkheid en oogverblindende discoglamour.

Deze look beleeft momenteel een aanzienlijke heropleving in populariteit, met name op festivals zoals Coachella in Californië . Of het nu voor dagelijks gebruik is of voor een feestelijke gelegenheid, bohemian make-up biedt eindeloze mogelijkheden.

We begeleiden je stap voor stap om deze kunst onder de knie te krijgen, van teint tot accessoires.

De ideale teint voor een retro hippie-make-uplook uit de jaren 70

Een goede hippie-make-up begint met een goed voorbereide huid . Hydratatie is daarbij essentieel: een dagcrème of BB-crème vormt de basis voor een stralende en langdurige teint.

Deze aandacht voor de huid, ongeacht haar aard of vorm, garandeert een harmonieus en natuurlijk resultaat.

Anders dan in de jaren 50 en 60 , waarin een volledige dekking, die soms te dik was, de voorkeur kreeg, bracht de jaren 70 een revolutie teweeg in de aanpak van foundation.

De voorkeur ging uit naar een lichte, glanzende textuur die direct een jeugdige gloed gaf. Een concealer of een specifieke corrector was voldoende om imperfecties te camoufleren zonder de teint te verzwaren.

Bruin worden en stralen als in de jaren 70.

Een gebruinde teint is een van de meest herkenbare kenmerken van de retro hippiestijl.

Het bronzingpoeder, gekozen in een tint die twee tinten donkerder is dan de natuurlijke huidskleur , wordt aangebracht op de jukbeenderen, kin, kaaklijn en het puntje van de neus.

Als het goed gemengd is, geeft het die gebruinde, zongebruinde look die zo kenmerkend was voor die tijd.

De gouden highlighter wordt vervolgens gebruikt om het gezicht te laten stralen. Breng deze aan op de jukbeenderen, de neusbrug en de binnenste ooghoek voor een stralend en sensueel effect. Een lichtroze blush op de wangen geeft de algehele look een romantische en glamoureuze touch.

Voor liefhebbers van natuurlijke details geven kunstmatige sproetjes, getekend met een bruin potlood en vervolgens zorgvuldig vervaagd, een authentieke en spontane charme.

Een compact matterend poeder, aangebracht met een kwast, garandeert vervolgens een langdurig resultaat.

Oogmake-up om een hippie-look uit de jaren 70 te accentueren.

De hippie-chic look is gebaseerd op één essentiële regel: harmonie met de outfit . Als de outfit opvallende patronen of felle kleuren heeft, moet de oogmake-up natuurlijk en subtiel blijven.

Omgekeerd biedt een eenvoudige outfit volop ruimte voor een intense blik.

In de jaren zestig waren dikke nepwimpers en dramatische eyeliner de norm. De jaren zeventig braken met deze traditie door de voorkeur te geven aan waterproof mascara, aangebracht op zowel de boven- als de onderwimpers.

Deze keuze garandeert een open en expressieve look zonder overdreven te zijn. De wenkbrauwen bleven ondertussen natuurlijk dik, licht gekleurd of gewoon onaangeraakt.

Oogschaduw en eyeliner in Boheemse stijl

Oogschaduws uit die tijd waren verkrijgbaar in een rijk en gevarieerd kleurenpalet. Blauw, groen, paars, aardetinten... de meeste hadden een iriserende finish , kenmerkend voor de hippe look van dat decennium.

Wit of zilver werd vaak gebruikt om de wenkbrauwen te accentueren en zo de ogen te benadrukken. Zwarte of bijpassende eyeliner werd voornamelijk op het bovenste ooglid aangebracht, met een gouden highlighter in de binnenste ooghoek.

Voor een discolook geïnspireerd op Donna Summer of Bianca Jagger werd een effen glitteroogschaduw aangebracht op het ooglid en in de oogplooi. Dezelfde tint, maar dan iets donkerder, werd aangebracht op het onderste ooglid.

Joan Jett populariseerde op haar beurt de dikke eyeliner op beide oogleden, een bewijs van een punkmentaliteit en een vermeende rebellie die contrasteerde met de heersende natuurlijke look.

Lippen en nagels in een retro hippiestijl

Lippen spelen een centrale rol in de make-up van hippievrouwen. In de jaren 70 ontstond een grote verscheidenheid aan aantrekkelijke tinten:

Pruim, braam en cranberry voor diepe en intense kleuren.

Perzik, framboos en lichtroze voor de zachtere, pastelkleurige varianten.

Glanzende finishes waren helemaal in. Matte lipsticks hadden in dit decennium simpelweg geen plaats. Gekleurde lipgloss in perzik- of roze tinten, of aardse bruine lipsticks, belichamen perfect de geest van die tijd.

Met een lippenpotlood wordt de contouren van de mond vastgelegd voordat de lippenstift wordt aangebracht. Een lipgloss eroverheen versterkt vervolgens het glanzende en volle effect dat zo kenmerkend is voor deze stijl.

Boheemse nagels om de hippie-look compleet te maken.

De bohemian chic stijl komt ook tot uiting in de vingertoppen. Felgekleurde nagellak , zowel op de handen als op de voeten, versterkt de feestelijke en creatieve uitstraling van de hele look.

Het is prima mogelijk om verschillende tinten op verschillende nagels te combineren voor een uitgesproken bohemian look.

Deze chromatische vrijheid weerspiegelt de emancipatie en onafhankelijkheid die de hippiebeweging in wezen kenmerkten.

Het hippiekapsel: haar en accessoires om de look compleet te maken.

Kapsels zijn voor vrouwen een natuurlijke voortzetting van de hippie-make-up. Los, golvend haar is de iconische keuze voor de retrostijl uit de jaren 70.

Voor wat afwisseling kun je kiezen voor twee vlechten of een lage knot; dit geeft een andere uitstraling en blijft tegelijkertijd trouw aan de bohemian stijl.

Haaraccessoires spelen een belangrijke rol. Nonchalant geknoopte sjaals, grote kleurrijke haarelastiekjes of bloemen in het haar roepen direct de sfeer van de flowerpowerbeweging op.

Deze bloementrend bereikte zijn hoogtepunt in de jaren 70 en is tot op de dag van vandaag een direct herkenbaar visueel symbool op festivals.

Essentiële sieraden en accessoires voor de bohemian stijl.

Om de hippie -chique look compleet te maken, is bohemian sieraden een absolute must.

Oorbellen, halskettingen, armbanden en ringen in goud of zilver, parels en schelpen voor de enkels... elk stuk draagt bij aan de algehele visuele harmonie .

De tas maakt het silhouet compleet: een rieten clutch, tas met franjes of schoudertas in beige of bruin past perfect bij de stijl.

Een strohoed, of een hoed in een beige tint die bij de tas past, gedragen wanneer het haar loshangt, maakt de look elegant af.

Een kleurrijke of bedrukte riem, gedragen over een jurk of broek, vormt de perfecte finishing touch voor deze complete bohemian chique stijl.

Hoe creëer je de perfecte hippie-make-uplook voor een festival in Coachella-stijl?

Coachella , dat jaarlijks in Californië wordt gehouden, is uitgegroeid tot het wereldwijde podium voor de hedendaagse hippie-chic stijl. Sinds de oprichting viert dit festival feestelijke, creatieve en onbeschaamde make-up, ver verwijderd van de conventies.

Dit is de perfecte gelegenheid om je persoonlijkheid zonder enige beperking te uiten.

Highlighter vormt het middelpunt van deze festival-make-uplook.

Royaal aangebracht op de jukbeenderen, de binnenste ooghoek, de neus en de holte van de bovenlip, geeft het de huid een onvergelijkbare zonnige en feestelijke gloed.

Felle kleuren en glitter veroveren de oogleden: een kleurrijke oogschaduw gecombineerd met glittereyeliner tovert de ogen om tot een waar kunstwerk.

Pailletten, parels en sterretjes die op het voorhoofd, boven de wenkbrauwen of onder de ogen zijn geplakt, maken deze extravagante festivalmake-up compleet.

Voor de lippen blijft harmonie met de algehele look het belangrijkst : als de ogen zwaar opgemaakt zijn, volstaat een nude of lichtroze tint. Bij een meer ingetogen oogmake-up kan een glanzende pruim- of frambozenkleurige lip de look juist domineren.

In 1969 legde het Woodstock-festival de basis voor deze vrije en kleurrijke esthetiek die tot op de dag van vandaag miljoenen vrouwen over de hele wereld inspireert, ongeacht hun lichaamstype of levensstijl.