Minimalistische make-up heeft zich gevestigd als een van de meest blijvende beautytrends van de afgelopen jaren. Op TikTok heeft de hashtag #minimalmakeup maar liefst 145 miljoen weergaven behaald.

Beroemdheden zoals Hailey Bieber, Zendaya en de Hadid-zussen hebben het op de rode loper en sociale media gepromoot. De Covid-19-pandemie speelde een cruciale rol: veel vrouwen zaten thuis opgesloten, vereenvoudigden hun routines en herontdekten hun natuurlijke schoonheid .

Deze terugkeer naar minimalisme lijkt niet te vertragen. Hier is een praktische gids om deze moeiteloze look elke dag toe te passen, ongeacht je huidtype.

Wat is minimalistische en natuurlijke make-up?

Minimalistische make-up betekent niet dat er helemaal geen product op het gezicht wordt gebruikt. Het gaat erom de natuurlijke schoonheid te accentueren in plaats van deze te verbergen onder lagen cosmetica.

Het gewenste resultaat is een frisse, stralende en natuurlijke teint, waarbij de huid echt tot zijn recht komt.

Deze aanpak staat bekend onder verschillende namen: de 'no make-up look' , de 'clean girl aesthetic', skinimalisme of zelfs 'glass skin' .

Ze delen allemaal dezelfde filosofie: hun identiteit bevestigen, hun eigen kenmerken en bijzonderheden opeisen, ver weg van digitale filters en opgelegde normen.

De trend werd bevestigd op de catwalks tijdens de Fashion Week , bij Chanel, Lanvin, Miu Miu en Fendi. De strakke, minimalistische gezichten van de modellen illustreren een nieuwe definitie van verfijning.

Het past ook in de logica van stille luxe : minder maar beter consumeren , waarbij kwaliteit voorrang heeft boven kwantiteit.

De voordelen van een vereenvoudigde schoonheidsroutine

Het verminderen van je make-uproutine heeft zichtbare effecten op je huid. Poriën raken minder verstopt, de talgproductie wordt gereguleerd en oneffenheden vervagen geleidelijk.

Een betere zuurstofvoorziening van de huid draagt bij aan een frisse en natuurlijk stralende teint.

Een minimalistische routine vereenvoudigt ook het leven. Minder producten betekent minder risico op irritatie, wat vooral gunstig is voor een gevoelige huid die snel rood wordt.

Het verwijderen van make-up 's avonds hoeft op sommige dagen minder ingrijpend of zelfs helemaal niet meer.

Op emotioneel vlak biedt deze aanpak een echt gevoel van vrijheid. Veel vrouwen beschrijven een hernieuwd gevoel van zelfvertrouwen doordat ze authentieker zichzelf kunnen zijn.

Vanuit economisch oogpunt sluit deze trend ook aan op een verandering in het koopgedrag: consumenten geven nu de voorkeur aan multifunctionele en duurzame producten en kiezen voor veelzijdige formules die geschikt zijn voor alle lichaamstypes en huidtinten.

De basis van een natuurlijke look: huidverzorging en een stralende teint.

Essentiële huidverzorgingsproducten

Een stralende teint begint met een grondige huidverzorgingsroutine . Zachte reiniging 's ochtends en 's avonds verwijdert vervuilingsresten en talg die de teint dof maken.

De keuze van de reiniger moet aansluiten bij het huidtype: een zuiverende gel voor de gecombineerde huid, een melk- of olieachtige reiniger voor de droge huid.

Hydratatie blijft de basis voor een stralende huid . Een serum met vitamine C of hyaluronzuur zorgt direct voor een stralende teint.

Zonnebrandcrème met SPF 30 tot 50 biedt langdurige bescherming voor je huid. Wekelijkse exfoliatie verfijnt de huidtextuur en onthult een natuurlijke glans.

De beste huidverzorgingsproducten

Voor een huidverzorgingsroutine die perfect aansluit bij subtiele make-up, kies je voor een vloeibare foundation met een 'second skin'-effect , een BB-crème of zelfs een getinte crème .

Ze worden aangebracht met een kwast , een spons of de vingers , waarbij duidelijke afbakeningen worden vermeden.

Concealer camoufleert donkere kringen en tekenen van vermoeidheid .

camoufleert en . Een beetje crèmerouge op de jukbeenderen dept de teint op een natuurlijke manier tot leven.

op de dept de teint op een natuurlijke manier tot leven. Een romige bronzer en een highlighter met crèmige formule, subtiel aangebracht, maken de stralende look compleet.

Hoe breng je subtiele oogmake-up aan?

Bij een minimalistische make-uplook verliest mascara zijn status als absolute must-have.

De 'no mascara'- trend, populair gemaakt door Hailey Bieber, moedigt aan om de wimpers onbedekt te laten of alleen een wimperkruller te gebruiken om de ogen op een natuurlijke manier te openen.

Voor wie het nog steeds wil gebruiken, blijft een krullende, verlengende of volumegevende gelmascara , afhankelijk van het type wimpers, een goede optie. Zorg ervoor dat je klontjes voorkomt door overtollig product van het borsteltje te verwijderen voordat je de mascara aanbrengt.

Een dun gekleurd potloodje dicht bij de wimpers of een pastelkleurige oogschaduw die met een vinger op het bewegende ooglid wordt aangebracht, is voldoende om de ogen te accentueren.

Voor wenkbrauwen zorgt een transparante gel voor een natuurlijk liftend effect, waardoor te perfecte lijnen die de make-up verraden, worden vermeden.

Natuurlijke en stralende lippen: de juiste producten om te gebruiken

Lipgloss blijft hét product voor heldere, frisse lippen . Kies een nude- , roze- of transparante tint om je lippen te accentueren zonder ze te verzwaren.

De getinte balsem biedt een mild en hydraterend alternatief, ideaal voor dagelijks gebruik.

Een lippenstift die dicht bij je natuurlijke tint ligt, past perfect bij deze stijl. Een opvallende rode lippenstift werkt ook goed bij een minimalistische look , zolang je je ogen maar subtiel houdt.

Een nude lippenpotlood omlijnt en vult de lippen, de randen worden met een vinger vervaagd voor een natuurlijk en verfijnd resultaat. Vergeet niet om je lippen te hydrateren met een regenererende crème voordat je het potlood aanbrengt.

Extra stappen en behandelingen om de huid op natuurlijke wijze te verbeteren.

Sommige schoonheidsbehandelingen kunnen een stralende teint geven zonder foundation:

De Hydrafacial reinigt, exfolieert en hydrateert intensief voor een direct stralende huid. Rood of blauw ledlicht stimuleert celregeneratie en verzacht ontstekingen. De peeling verfijnt de huidtextuur en egaliseert de teint.

Goede dagelijkse gewoontes versterken de effecten van huidverzorging. Voldoende water drinken, minstens zeven uur per nacht slapen, stress beperken en comedogene producten vermijden houden de huid in topconditie.

Door borstels en accessoires regelmatig schoon te maken, wordt bacteriegroei voorkomen.

Een hydraterende mist verfrist de huid gedurende de dag en fixeert de teint.

Tot slot blijft een persoonlijke huidanalyse de beste manier om de huidverzorgingsproducten te vinden die het meest geschikt zijn voor iemands huidskleur en specifieke behoeften.

Elke huid verdient een aanpak op maat om haar volledige potentieel te benutten.