Minimalistisk sminke har etablert seg som en av de mest vedvarende skjønnhetstrendene de siste årene. På TikTok har emneknaggen #minimalmakeup samlet ikke mindre enn 145 millioner visninger.

Kjendiser som Hailey Bieber, Zendaya og Hadid-søstrene har kjempet for det på den røde løperen og i sosiale medier. Covid-19-pandemien spilte en sentral rolle: Mange kvinner holdt seg hjemme, forenklet rutinene sine og gjenoppdaget sin naturlige skjønnhet .

Denne tilbakekomsten til minimalisme viser ingen tegn til å avta. Her er en praktisk guide til å ta i bruk denne uanstrengte looken hver dag, uansett hudtype.

Hva er minimalistisk og naturlig sminke?

Minimalistisk sminke betyr ikke null produkt i ansiktet. Hovedideen er å fremheve naturlig skjønnhet i stedet for å skjule den under lag med kosmetikk.

Det ønskede resultatet er et friskt, strålende og autentisk ansikt, hvor huden virkelig skinner gjennom.

Denne tilnærmingen har flere navn: sminkefri look , clean girl -estetikk, skinimalisme eller til og med glasshud .

De deler alle den samme filosofien: å hevde sin identitet, å gjøre krav på sine trekk og særegenheter, langt fra digitale filtre og pålagte standarder.

Trenden ble bekreftet på catwalken under moteuken hos Chanel, Lanvin, Miu Miu og Fendi. Modellenes rene, minimalistiske ansikter illustrerer en ny definisjon av raffinement.

Det passer også inn i en logikk om stille luksus : å forbruke mindre, men bedre , der kvalitet prioriteres fremfor kvantitet.

Fordelene med en forenklet skjønnhetsrutine

Å redusere sminkerutinen din gir synlige effekter på huden. Porene blir mindre tette, talgproduksjonen reguleres, og ujevnheter forsvinner gradvis.

Bedre oksygenering av huden bidrar til en frisk og naturlig strålende hudtone.

En minimalistisk rutine forenkler også livet. Færre produkter betyr mindre risiko for irritasjon, noe som er spesielt gunstig for sensitiv hud som er utsatt for rødhet .

Fjerning av sminke på kvelden blir mindre aggressiv, eller til og med unødvendig på enkelte dager.

På et følelsesmessig nivå gir denne tilnærmingen en ekte følelse av frihet. Mange kvinner beskriver en fornyet følelse av selvtillit ved å være mer autentisk seg selv.

Fra et økonomisk synspunkt svarer denne trenden også til en utvikling i kjøpsatferd: forbrukere foretrekker nå multifunksjonelle og slitesterke produkter, og velger allsidige formler som tilpasser seg alle kroppstyper og hudtoner.

Grunnlaget for et naturlig utseende: hudpleie og en glødende hudtone

Essensielle hudpleieprodukter

En glødende hudtone starter med en grundig hudpleierutine . Mild rens morgen og kveld fjerner forurensningsrester og talg som matter huden.

Valget av rensemiddel bør samsvare med hudtypen: rensende gel for kombinasjonshud, melk eller olje for tørr hud.

Hydrering er fortsatt hjørnesteinen for strålende hud . Et serum med vitamin C eller hyaluronsyre gir umiddelbar glød.

Solkrem med SPF 30 til 50 gir langvarig beskyttelse for huden din. Ukentlig peeling forfiner hudens tekstur og avslører naturlig glød.

De beste hudpleieproduktene

For hudpleie supplert med diskret sminke, velg en flytende foundation med en andre hudeffekt eller en BB-krem , eller til og med en farget krem .

De påføres med en pensel , en svamp eller fingrene , og unngår avgrensninger .

Concealeren fjerner mørke ringer og tegn på tretthet .

fjerner og . Kremrouge duppet på kinnbeina gir hudtonen liv på en naturlig måte.

på gir hudtonen liv på en naturlig måte. En kremet bronzer og en highlighter med kremformel, påført lett, fullfører det glødende utseendet .

Hvordan sminke seg subtilt?

I en minimalistisk sminke mister mascara sin status som et absolutt must.

Trenden uten mascara , popularisert av Hailey Bieber, oppfordrer til å la øyevippene være bare eller rett og slett bruke en vippetang for å åpne øynene uten kunstige tilsetninger.

For de som fortsatt ønsker å bruke den, er en gelmaskara som krøller, forlenger eller gir volum, avhengig av vippetypen, fortsatt et godt alternativ. Sørg for å unngå klumper ved å fjerne overflødig produkt fra børsten før påføring.

En tynn fargeblyant trukket nær øyevippene eller en pastelløyenskygge påført med en finger på det bevegelige øyelokket er nok til å fremheve øynene.

For øyenbryn skaper en transparent gel en naturlig brynløftingseffekt, og unngår altfor perfekte linjer som avslører sminken.

Naturlige og strålende lepper: de riktige produktene å bruke

Lipgloss er fortsatt det foretrukne produktet for lyse, friske lepper . Velg den i nude , rosa eller klare nyanser for å fremheve leppene dine uten å tynge dem ned.

Den fargede balsamen tilbyr et skånsomt og fuktighetsgivende alternativ, ideelt for daglig bruk.

En leppestift som ligner på din naturlige farge passer perfekt til denne stilen. En dristig rød leppestift fungerer også i et minimalistisk utseende , forutsatt at du holder øynene nedtonet.

En nude leppeblyant skisserer og gir fylde til leppene, og kantene blandes med fingeren for et naturlig og raffinert resultat. Ikke glem å fukte med en regenererende behandling før påføring.

Ytterligere trinn og behandlinger for å naturlig forbedre huden

Noen skjønnhetsbehandlinger kan oppnå en strålende hudtone uten foundation:

Hydrafacial renser, eksfolierer og gir dyp fuktighet for en umiddelbar glød. Rødt eller blått LED-lys stimulerer celleregenerering og lindrer betennelse. Peelingen forfiner hudtekstur og jevner ut hudtonen.

Gode daglige vaner forsterker effekten av hudpleie. Å drikke nok vann, sove minst syv timer om natten, begrense stress og unngå komedogene produkter holder huden i toppform.

Regelmessig rengjøring av børster og tilbehør forhindrer bakterievekst.

En fuktighetsgivende mist frisker opp huden i løpet av dagen og gir en fastere hudtone.

Til slutt er en personlig huddiagnose fortsatt den beste måten å identifisere hudpleieproduktene som passer best til ens hudtone og spesifikke behov.

Enhver hud fortjener en skreddersydd tilnærming for å fullt ut avdekke potensialet sitt.