Indisk sminke er fengslende for sin rike symbolikk, livlige farger og forfedres kunnskap . Den har blitt gitt videre fra generasjon til generasjon, og den legemliggjør mye mer enn en enkel skjønnhetsrutine: det er en sann livskunst .

Bollywoods innflytelse drev denne etniske stilen ut på verdensscenen og gjorde enhver kvinne til en strålende heltinne. Fra glødende hudfarge og intense øyne fremhevet med kajal, til dristige lepper og symbolske bindis, avslører hver gest en selvsikker femininitet og sjelden autentisitet.

Vi inviterer deg til å oppdage denne verdenen som er tilgjengelig for alle, uavhengig av kroppsform eller hudtone.

Kajal, hjørnesteinen i indisk sminke og dens kulturarv

Kajal er det sentrale og essensielle elementet i indisk sminke. Denne svarte linjen har blitt gitt videre fra mor til datter siden antikken, og overskrider ren estetikk og blir en del av et dypt kulturelt ritual.

I India påføres til og med en kajal-prikk på pannen til babyer for å beskytte dem mot det onde øyet, noe som illustrerer dens beskyttende dimensjon utover Bollywood-filmsett.

Påføringen følger en presis teknikk: start fra den indre øyekroken og beveg deg utover, langs den nedre vannlinjen. Den kan blendes for en røykfylt, kullaktig effekt, eller la den være som den er for et mer sofistikert utseende.

Den påføres også langs den nedre vippekanten. For å fikse kajal eller kohl i dette området påføres svart øyenskygge over den med en tynn, vinklet børste . Denne teknikken sikrer et langvarig og intenst resultat.

De tilgjengelige fargene gir mulighet for fullstendig tilpasning avhengig av anledningen:

Intens, klassisk og dyp svart passer til alle hudtoner og alle arrangementer, fra bryllup til tradisjonelle feiringer.

passer til alle hudtoner og alle arrangementer, fra bryllup til tradisjonelle feiringer. Blå eller bronse skaper en lys kontrast for lyse øyne.

skaper en lys kontrast for lyse øyne. Intens grønn eller dyp svart fremhever pupillen i mørke øyne.

fremhever pupillen i mørke øyne. Farget kajal – blå, grønn, bronse – passer også til festlige anledninger for et spektakulært resultat.

For små øyne vil en tynn, litt utsmurt linje få dem til å virke større uten å tynge dem ned. For nybegynnere anbefaler vi å starte med en mer subtil svart eller brun kajal før du utforsker dristigere nyanser. Hver detalj teller når det gjelder å avsløre personligheten din.

En hudtone og lepper fremhevet med indisk-inspirert skjønnhet: baser, rouge og sterke farger.

IBollywood- sminke er hudtonen ment å være lysende, lett og aldri overdrevet . Noen foundations bruker ayurvedisk pudder for en glødende effekt uten overdreven glans. Denne oppmerksomheten på detaljer gjenspeiler hele den indiske filosofien som brukes om skjønnhet.

Forberedelsen av hudtonen din starter med en fuktighetskrem eller sminkebase. Deretter påfører du en lett, matt foundation , nøye utvalgt for å passe hudtonen din, og blender den ned mot halsen for å unngå en maskelignende effekt.

For lys hud gir en aprikosfarget foundation påført med en svamp eller med håndflatene et naturlig og harmonisk resultat.

Lys hud får glød med rosa og gulltoner, mens matt eller mørk hud gløder mer med varme og intense farger.

Rougen, i granateple- eller kobberfarger, påføres i kinnenes fordypninger og blendes oppover mot tinningene. Noen få lette berøringer i ansiktet er nok til å gi en sunn glød uten å overdrive.

Leppene er utsmykket med dristige farger som representerer den fulle intensiteten til denne etniske stilen:

Karminrød , en tidløs signatur av klassisk indisk sminke.

, en tidløs signatur av klassisk indisk sminke. Granateple eller plomme , for dramatisk og elegant dybde.

, for dramatisk og elegant dybde. Fuksia , livlig og moderne, er svært tilstede i dagens Bollywood-antrekk.

Disse dristige fargene er tegnet opp med en lipliner som nøye definerer formen. Et snev av klar gloss på toppen gir den endelige glamorøse effekten, verdig en ekte stjerne.

Øyesminke i indisk stil: gradienter, eyeliner og glitter

Øynene er det mest slående trekket ved indisk sminke. De er basert på en tofarget gradient på øyelokket : en gyllengul øyenskygge dekker hele øyelokket, mens en granateple- eller karminrød øyenskygge dekker den ytre delen.

De to nyansene er blandet for å unngå skarpe linjer mellom dem, og dermed skapes en myk og lysende overgang.

For å lysne opp øynene, dryss gullglitter på øyelokkene og under øyenbrynene . Denne detaljen forvandler hverdagssminke til et festantrekk med minimal innsats.

Rhinestones og paljetter utgjør den eksplosjonen av lys som er karakteristisk for Bollywood-kostymer og -antrekk.

Tegn en perfekt eyeliner

Eyeliner tegner en mandelformet linje på hvert øyelokk : tynnere i det indre hjørnet, og tykner gradvis mot det ytre hjørnet. Denne ekspertteknikken forlenger øynene og gir dem en dramatisk intensitet.

Vi avslutter alltid øyesminke med svart maskara for å åpne opp øynene og fullføre utseendet.

I indisk tradisjon koordineres sminke med fargen på klærne – ikke fargen på øynene. To fargepaletter styrer dette valget:

Det kjølige fargespekteret : sølv, lys gul, rosa, blå, anisgrønn.

: sølv, lys gul, rosa, blå, anisgrønn. Det varme fargespekteret : gull, rød, oransje, fuchsia, brun, murstein.

Kontroller intensiteten til hverdagsbruk ved å bruke en diskré linje med eyeliner eller kajal, uten å overdrive. Én livlig farge om gangen, en naturlig og strålende hudtone: balanse er den virkelige hemmeligheten bak denne stilen.

Bindi og smykker: de siste detaljene som utgjør hele forskjellen

Bindi – også kalt tilak eller pottu – er en prikk tegnet mellom øynene, i øyenbrynenes høyde, med en lipliner. Dette forfedrenes symbol har en spesifikk betydning: tradisjonelt svart for ugifte jenter, rødt for gifte kvinner.

Den alene legemliggjør hele den kulturelle identiteten til denne etniske stilen.

Langt fra å være bare en dekorativ utsmykning, forvandler bindien fargerik sminke til et komplett antrekk . Den gir hver kvinne en distinkt visuell personlighet, en sterk kulturell kode og en umiddelbart gjenkjennelig autentisitet.

Skuespillerinnen Aishwarya Rai , et Bollywood-ikon kjent spesielt for filmen Devdas som ble utgitt i 2002, har gjort den til et av symbolene på sin legendariske ynde på internasjonale sett.

De prangende smykkene i orientalsk stil fullfører antrekket. Imponerende halskjeder, gullarmbånd, øredobber med strass: hvert smykke matcher det valgte fargevalget.

Sølvsmykker komplementerer antrekk i kalde toner – som en blå eller grønn sari – mens gull fremhever varmere antrekk. Disse siste detaljene forvandler enkel sminke til et ekte feminint uttrykk, enten det er til et bryllup eller en festlig utflukt.

Hvorfor velge en naturlig ayurvedisk kajal for å pleie øynene dine?

Naturlig ayurvedisk kajal skiller seg ut takket være kvaliteten på ingrediensene. Den inneholder ghee, kamfer, vegetabilsk voks og nøye utvalgte ayurvediske planteekstrakter.

Den inneholder ingen syntetiske ingredienser, ingen sterke konserveringsmidler og ingen irriterende dufter. Denne milde formelen hedrer en kunnskap som er tusenvis av år gammel.

Denne naturlige kajalen er oftalmologisk testet , noe som garanterer optimal toleranse for sensitive øyne og kontaktlinsebrukere. Effektiviteten oppnås uten at det går på bekostning av øyehelsen, noe som gjør den til et essensielt produkt for å integrere indisk sminke i en rolig daglig rutine.

Denne ayurvediske filosofien påvirker også indisk hudpleie, hvor baser beriket med naturlige pudder gir en glødende, glansfri effekt. Å ta i bruk disse milde formlene betyr å omfavne autentisk og ansvarlig skjønnhet, i harmoni med naturen.

Steg-for-steg-veiledning for å ta i bruk indisk sminke hjemme

Trinn 1: Forbered og forbedre hudtonen

Start med å påføre en fuktighetskrem eller sminkebase i ansiktet.

Deretter påfører du en lett, matt foundation som matcher hudtonen din, og blender den ned mot halsen. Påfør en granateple- eller kobberrouge i kinnenes fordypninger, og blender den oppover mot tinningene.

Trinn 2: Skap et intenst og strålende utseende

Påfør de gradiente øyenskyggene på det bevegelige øyelokket: gult-gull over det hele, granateple i det ytre hjørnet. Blend forsiktig. Dryss gullglitter på øyelokkene og under øyenbrynene.

Tegn eyelineren mandelformet, tynnere i det indre hjørnet og tykkere mot det ytre. Påfør kajal langs den nedre vannlinjen og langs vippekanten, og fest deretter med svart øyenskygge og en vinklet børste. Avslutt med svart maskara.

Trinn 3: Lepper, bindi og fargekoordinering

Tegn en presis omriss av leppene dine med blyanten din, og fyll dem deretter inn med en dristig farge – karminrød, fuchsia eller plommerød. Legg til et snev av klar gloss.

Tegn deretter bindien mellom de to øynene med konturblyanten din.

For å skape et harmonisk utseende, koordiner sminken din med fargen på klærne dine, og velg mellom kalde og varme toner. Ett råd: la deg inspirere av dette eldgamle ritualet, tilpass intensiteten til hverdagen din, og ha det gøy med å uttrykke personligheten din.