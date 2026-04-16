31. oktober nærmer seg, og ønsket om å forvandle seg selv griper tak i alle. Fra skremmende skapninger til selvsikkert glamorøse utseender, tilbyr kvinners Halloween-sminke en enorm lekeplass.

Uansett kroppstype eller skjønnhetserfaring kan alle finne inspirasjon. Vi har samlet brukervennlige veiledninger for deg, som passer for alle smaker og kroppsformer.

Produktråd, klare steg og ti konkrete ideer: alt er der for å skinne den kvelden.

Hvordan velge Halloween-sminke?

Å velge riktig Halloween-sminke starter med å identifisere den ønskede atmosfæren. Lyse nyanser og mørke øyenskygger som svart, grått eller brunt forblir fundamentet for høytiden.

Rødt og burgunder fremkaller direkte blodfargen, noe som er essensielt for et overbevisende resultat.

Et Halloween-kostyme trenger imidlertid ikke nødvendigvis å være skummelt. Et utseende som er både glamorøst og skremmende er fullt mulig.

Mørkt glitter, voluminøse falske øyevipper eller en velplassert highlighter kan forvandle enhver sminke til en spektakulær kreasjon.

Å hente inspirasjon fra kino er en utmerket tilnærming. Skrekkfilmer er fulle av ikoniske sminkeideer som kan gjenskapes.

For de som er mer tilkoblet, tilbyr DIY-blogger og veiledninger dusinvis av raske sminke-looker å kopiere, tilgjengelige selv for nybegynnere.

De viktigste produktene for perfekt Halloween-sminke

Før du begynner, utgjør det hele forskjellen å samle de riktige produktene. Falskt blod er viktig: du kan lage det selv med grenadinsirup og maisenna, eller kjøpe det ferdig.

Hvite kontaktlinser forsterker et zombie- eller hekseutseende med en umiddelbar effekt.

Flytende lateks lar deg lage ultrarealistiske arr på få minutter. For de som foretrekker å unngå full sminke, tilbyr Calavera midlertidige tatoveringer et festlig og originalt alternativ.

Når det gjelder basisprodukter, er svart eyeliner , en hvit blyant, øyenskygger i mørke nyanser og en gull highlighter nok til mange antrekk.

En setting spray sørger for at sminken varer hele kvelden.

Og den gode nyheten er: det glamorøse skjelettet kan for eksempel lages med bare vanlige produkter.

Halloween-sminkeveiledning: den perfekte hudtonen å starte med

En god hudtone er grunnlaget for et vellykket utseende. Start med å påføre en primer over hele ansiktet for å forlenge sminkens holdbarhet.

Deretter jevner du ut hudtonen med flytende foundation, en børste eller en beautyblender, for en glatt finish.

Påfør concealer på det nedre øyelokket for å fjerne tegn på tretthet. Matter med et løst pudder for å fiksere produktet og forhindre at det dannes rynker.

Form deretter ansiktet ved å plassere bronzeren i en «3»-form , fra pannen til kjeven, og gå gjennom kinnbenets hulrom.

Et snev av rouge på kinnene gir et hint av liv, selv til en bevisst blek hudtone. Avslutt med en setting spray for å holde den frisk hele natten.

Halloween-sminkeveiledning: øyesminke

Øynene bærer hele utseendet. Først børster du øyenbrynene oppover med en klar gel for å fremheve blikket .

Påfør en svart blyant på den ytre øyekroken og bland den ut med en kulebørste for å lage en gradientbase.

Påfør svart øyenskygge oppå for å forsterke effekten. Trekk deretter en tynn strek med eyeliner langs den øvre vippekanten for å definere øynene. Katteøye-effekten oppnås ved å påføre svart øyenskygge i den indre øyekroken.

Påfør en burgunderfarget blyant på den nedre vannlinjen, og bland den inn i vippekanten for et definert og intenst utseende. Avslutt med maskara for å gi vippene volum og lengde.

Halloween-sminkeveiledning: den blodige munnen

Munnen fullfører forkledningen. Tegn først omrisset av leppene med en rød leppeblyant , og fyll deretter innsiden før du påfører en flytende leppestift i samme nyanse.

Velg en teglrød i stedet for en knallrød: denne nyansen imiterer den virkelige fargen på blod mye bedre.

Tegn deretter en falsk dråpe blod som synker ned fra underleppen, med samme tegneteknikk.

Denne detaljen forvandler umiddelbart en enkel leppestift til en dramatisk og troverdig effekt .

Avslutt med en klar gloss på leppene og over bloddråpen for en blank og slående effekt. Denne lille detaljen utgjør hele forskjellen mellom et vanlig utseende og virkelig spektakulær sminke.

10 enkle Halloween-sminkeideer

Her er ti antrekk for enhver smak, fra de mørkeste til de mest glamorøse:

Vampyren: intens og forførende, tilgjengelig fra første forsøk. Wednesday Addams: minimalistisk og avslappende, ideell for nybegynnere. Offeret for kosmetisk kirurgi: kreativt og ukonvensjonelt, to mulige versjoner. Gresskaret: fargerikt og festlig, perfekt for en uformell kveld. Frankensteins brud: klassisk og teatralsk, alltid effektiv. Buktalerdukken: inspirert av Annabelle, spesielt foruroligende. Klovnen: symbolsk og fleksibel, fra komisk til skremmende. Det glamorøse skjelettet: elegant og skremmende på samme tid, uten spesielle produkter. Zombie-promdronningen: inspirert av filmen Carrie, glamorøs og blodig. Fugleskremselet: rustikt og originalt, enkelt å komplettere med et kostyme.

Detaljerte veiledninger: hvordan du lager disse 10 Halloween-sminkelookene trinn for trinn

Vampyrsminke er basert på et uttalt røykfylt øye, mørke ringer under øynene i burgunderfarge, fine linjer som imiterer årer, en mørkerød munn og en liten dråpe blod som strømmer fra leppene.

Wednesday Addams krever en blek hudfarge, grå øyenskygge for å fremheve mørke ringer og ravnsvart leppestift.

Offeret for kosmetisk kirurgi kommer i to versjoner: målte ansiktstrekk med eyeliner før operasjonen, eller kaos etter operasjonen med røde merker og blod.

Gresskar-looken oppnås med oransje ansiktsmaling , røykfylte øyne, svarte vertikale striper, en svart nese og lepper, og en simulert sydd munn tegnet med blyant.

Frankensteins brud ber om grønn øyenskygge, arr tegnet med svart og hvit eyeliner og svart leppestift.

Buktalerdukken krever en hvit blyant i øyet, rød leppestift, fregner med brun blyant, rosa rouge, lange svarte øyevipper tegnet under øyet og svarte linjer som går ned mot haken.

Klovnelooken er bygget rundt en rund rød nese, svarte trekanter over øyenbrynene og en bred rød munn. Den glamorøse skjelettlooken bruker tynne, svarte linjer rundt munnen, svart rouge i kinnenes fordypninger, et tegnet nesebein og en gullfarget highlighter.

Zombie-balldronningen starter med glamorøs sminke, som det tilsettes bloddråper og rennende maskara i. Fugleskremselet kombinerer røykfylte øyne, svarte linjer på nesen, oransje rouge og et rustikt kostyme.

Hva er opprinnelsen til Halloween?

Halloween har sine røtter i en keltisk festival med irsk opprinnelse : Samhain, en feiring av dødsguden. I den keltiske kalenderen markerte 31. oktober årets siste dag. Den natten forsvant grensen mellom levende og døde.

For å avverge ånder, tok kelterne på seg skremmende kostymer og tente bål. Dette ritualet er den fjerne forgjengeren til våre moderne forkledninger.

På 1800-tallet brakte irene denne tradisjonen til USA under masseinnvandringen.

Festivalen utviklet seg til Halloween , som gradvis ble tatt i bruk av mange land. Nye tradisjoner beriket feiringen: knask eller knep, dekorering av utskårne gresskar og selvfølgelig den forseggjorte sminken vi kjenner i dag.

En århundregammel historie som fortsatt inspirerer våre mest kreative antrekk hver høst.