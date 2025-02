À 26 ans, elle est Miss et… championne de boxe-thaï 2025 !

Argentine Avril, 26 ans, est l’incarnation même de la puissance au féminin. Originaire de Bordeaux, cette jeune femme a réussi l’exploit de concilier deux univers que tout semble opposer : la mode et les sports de combat. Cette année 2025, elle a décroché à la fois un titre de Miss et la ceinture de championne de France de Muay-thaï (boxe thaïlandaise). Un parcours unique qui force l’admiration et prouve que féminité et combativité ne sont pas incompatibles.

Une battante qui casse les codes

Depuis toute petite, Argentine est attirée par le monde de la mode. Passionnée par les défilés et les shootings photo, elle décide alors de tenter sa chance dans le mannequinat. Si elle rêve de podiums, c’est sur un tout autre type de scène qu’elle va révéler une force insoupçonnée. Dès l’adolescence, elle découvre la boxe-thaï, un sport de combat qui la fascine immédiatement. Entre les uppercuts et les robes de soirée, elle ne choisit pas. Au contraire, elle s’impose dans ces deux disciplines avec une aisance déconcertante.

« Je ne suis pas une Miss classique, et j’adore ça ! », lance-t-elle dans une interview pour Actu Bordeaux. Argentine Avril refuse d’être enfermée dans une case. Pour elle, la beauté n’est pas incompatible avec la force, et vice-versa. Sur le ring, elle déchaîne une tempête de coups, esquivant, ripostant, frappant avec une précision chirurgicale. Sur scène, elle se mue en une icône de l’élégance, marchant avec assurance en talons hauts. Son message est clair : peu importe votre passion, poursuivez-la avec fierté et détermination.

Une championne engagée

En plus de son double parcours impressionnant, Argentine Avril utilise sa notoriété pour sensibiliser et inspirer. « Beaucoup de jeunes filles me disent qu’elles n’osent pas essayer la boxe de peur d’être jugées », explique-t-elle. C’est pour ça qu’elle s’investit activement dans la promotion des sports de combat auprès des filles et femmes. Sur ses réseaux sociaux, elle partage son quotidien : entraînements, routines bien-être, shooting… tout y passe. Son message ? L’assurance et la persévérance sont les clés du succès, peu importe le domaine.

Argentine ne compte pas s’arrêter là. Avec la même énergie qui l’a propulsée au sommet, elle vise désormais un titre international en Muay-thaï. En parallèle, elle continue d’explorer le monde de la mode, avec des projets qui allient sport et esthétique. Miss et championne de boxe-thaï 2025, Argentine Avril est ainsi bien décidée à marquer l’histoire, une victoire à la fois.