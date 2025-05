Leticia Bufoni, la skateuse brésilienne aux nombreuses médailles

Leticia Bufoni s’est imposée comme une figure incontournable du skateboard mondial. Originaire de São Paulo, cette athlète brésilienne collectionne les victoires et fait évoluer les mentalités dans un sport longtemps dominé par les hommes.

Une passion née dans les rues de São Paulo

C’est à l’âge de 9 ans que Leticia Bufoni découvre le skateboard dans son quartier populaire de Vila Matilde, à São Paulo. Très tôt fascinée par la liberté que lui procure ce sport, elle s’entraîne quotidiennement dans les rues de sa ville. Toutefois, son environnement familial n’est pas immédiatement favorable : son père, peu enthousiaste à l’idée de la voir pratiquer un sport jugé masculin, brise sa première planche. Leticia ne renonce pas. Soutenue par sa grand-mère, elle obtient une nouvelle planche et poursuit sa passion avec détermination.

À seulement 14 ans, elle prend une décision radicale : quitter le Brésil pour s’installer à Los Angeles, aux États-Unis, afin de participer à ses premiers X Games. Ce déménagement, motivé par l’envie de faire carrière, marque le tournant décisif de sa vie. Elle commence alors à concourir avec les meilleures skateuses mondiales.

Un palmarès impressionnant

Depuis ses débuts professionnels, Leticia Bufoni a construit l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du skateboard féminin :

6 médailles d’or aux X Games (entre 2013 et 2018), dont 3 remportées la même année en 2013 – un exploit inédit pour une skateuse.

12 médailles au total aux X Games, ce qui fait d’elle la femme la plus décorée de l’histoire des X Games en skateboard street.

Championne du monde SLS (Street League Skateboarding) en 2015, lors du Super Crown World Championship, un des titres les plus prestigieux de la discipline.

Numéro 1 mondiale du street féminin selon le classement de la World Cup Skateboarding pendant quatre années consécutives (2010 à 2013).

Ce parcours la consacre non seulement comme une athlète hors norme, mais aussi comme une pionnière du skateboard féminin.

Une icône mondiale, au-delà des podiums

Leticia Bufoni ne se contente pas de performer sur les rampes. En 2015, elle devient la première femme sponsorisée par Nike SB, un partenariat qui la propulse davantage sur la scène internationale. Elle est également intégrée aux célèbres jeux vidéo « Tony Hawk’s Pro Skater 5 » (2015) puis « Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 » (2020), confirmant son statut d’icône pop.

En 2018, le magazine Forbes la cite parmi les « 25 femmes les plus puissantes du sport » et l’inclut dans sa liste « 30 Under 30 » au Brésil, soulignant son influence bien au-delà du sport.

Une aventurière des temps modernes

Toujours avide de nouveaux défis, Leticia Bufoni s’illustre aussi dans des performances spectaculaires. En 2022, elle bat un record du monde homologué par Guinness : elle effectue un « grind » (figure de glisse sur une barre) sur une rampe montée à l’arrière d’un avion en vol à 9 022 pieds d’altitude (environ 2 750 mètres). Une première mondiale qui confirme sa capacité à repousser les limites.

Parallèlement, elle s’essaie à d’autres sports dits extrêmes, notamment le rallye automobile, participant à des épreuves du Nitro Rallycross.

Une ambassadrice du skateboard au niveau international

De 2017 à 2022, Leticia Bufoni agit comme ambassadrice exécutive des athlètes auprès de World Skate, la fédération internationale du skateboard. En 2025, elle est nommée présidente de la Commission Technique Internationale de Skateboarding, devenant la première femme à occuper ce poste stratégique. Son rôle consiste à représenter les intérêts des athlètes et à accompagner la structuration du skateboard comme discipline olympique.

Au-delà de son palmarès, Leticia Bufoni est ainsi devenue une source d’inspiration pour des milliers de jeunes filles, notamment en Amérique latine, qui voient en elle un modèle de réussite, d’audace et de liberté. Militante pour plus de visibilité des femmes dans le sport, elle utilise régulièrement ses plateformes pour promouvoir l’inclusion et la diversité. Son parcours témoigne d’un engagement profond envers le skate, mais aussi envers une vision plus égalitaire du sport.