À 27 ans, la fille de Michael Jackson s’exprime sur le biopic sur son père

À quelques mois de la sortie du biopic très attendu « Michael », consacré à la vie du roi de la pop, Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, a tenu à clarifier publiquement sa position. Dans une récente série de publications sur Instagram, la chanteuse et actrice a dénoncé une récupération de son nom et une version « édulcorée » de l’histoire de son père.

Une mise au point claire : « Ce n’est pas mon projet »

Alors que l’acteur Colman Domingo, qui incarne Joe Jackson dans le film, affirmait récemment que Paris et son frère Prince soutenaient le projet, la principale intéressée a rapidement démenti. « Ne dites pas aux gens que j’ai été « utile » sur le tournage d’un film dans lequel je n’ai eu aucune implication. C’est bizarre », a-t-elle écrit sur Instagram.

Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, précise avoir uniquement lu une des premières versions du scénario et partagé ses réserves. Des remarques qui, selon elle, n’ont pas été prises en compte : « Quand ils n’ont pas corrigé les choses que je trouvais malhonnêtes, j’ai laissé tomber. Ce n’est pas mon cirque ».

Une critique plus large du système des biopics

Au-delà de son propre désaccord avec le projet « Michael », Paris Jackson en a profité pour dénoncer le modèle hollywoodien des biopics : « Le récit est contrôlé, il y a beaucoup d’inexactitudes, de mensonges purs et simples ». Elle déplore que le film s’adresse à une partie des fans de son père qui « vivent encore dans une forme de fantasme » et que cette approche dénature la complexité de l’homme qu’il était.

 

Produit en collaboration avec le Jackson Estate, le biopic a été lancé en 2019, mais a connu plusieurs turbulences, notamment des réécritures de scénario liées à des sujets sensibles. Jaafar Jackson, le neveu de Michael, y tient le rôle principal aux côtés de Miles Teller, Nia Long et Kat Graham. La sortie de Michael est prévue pour le 24 avril 2026.

