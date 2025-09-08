Le mariage secret de Miss Argentine et Miss Porto Rico choque internet

C’est une histoire d’amour que personne n’avait vue venir, mais qui a conquis le cœur de milliers d’internautes. Fabiola Valentín (Miss Puerto Rico) et Mariana Varela (Miss Argentine), anciennes candidates au concours Miss Grand International, ont récemment révélé qu’elles sont en couple… et qu’elles se sont mariées.

Une union symbolique et progressiste

Dans une vidéo publiée récemment sur Instagram, les deux « reines de beauté » ont partagé les moments forts de leur couple resté discrète pendant 2 ans. On y voit des voyages, des instants tendres, une demande en mariage et enfin leur union civile, célébrée le 28 octobre dans un tribunal de Porto Rico. Toutes deux vêtues de blanc, elles apparaissent complices et rayonnantes. « Après avoir choisi de garder notre couple privé, nous vous ouvrons les portes de ce jour si spécial », écrivent-elles en légende du post, accompagné d’émojis cœur et bague.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabiola Valentín 🌙 (@fabiolavalentinpr)

Leur rencontre remonte à 2020, lors du concours Miss Grand International en Thaïlande, où elles ont toutes deux atteint le Top 10. Si leur lien était resté invisible au grand public, leur complicité n’a échappé ni aux fans, ni à certaines anciennes concurrentes, qui ont salué la nouvelle avec émotion.

Dans les commentaires, Abena Akuaba, lauréate du concours cette année-là, a félicité le couple : « Félicitations ! MGI a uni un magnifique couple ». D’autres miss comme Valentina Figuera ont également salué leur amour, rappelant à quel point la sororité et la solidarité féminine peuvent aller au-delà de la compétition. Le mariage entre Fabiola et Mariana a également une portée symbolique forte. Il s’inscrit dans un contexte où la représentation des couples LGBTQ+ dans les sphères publiques, et particulièrement dans l’univers des concours de beauté, reste encore rare.

Leur union est aussi rendue possible par les avancées légales : le mariage entre personnes de même sexe est légal en Argentine depuis 2010, et à Porto Rico depuis 2015, à la suite d’une décision de la Cour suprême des États-Unis. Discrètes sur leur couple, les deux femmes ont récemment choisi de dévoiler leur histoire avec élégance et simplicité, et leur annonce a été saluée comme un message d’amour, de liberté et de courage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MARIANA VARELA (@marianajvarela)

Loin des clichés que l’on peut encore parfois associer aux concours de beauté, Fabiola Valentín et Mariana Varela nous rappellent ainsi que la beauté peut aussi être le reflet de valeurs profondes : l’authenticité, le respect de soi, et le courage d’aimer librement. Un mariage célébré dans la douceur, une histoire d’amour née sous les projecteurs et cultivée à l’abri des regards… aujourd’hui partagée au grand jour comme une invitation à croire en l’amour sous toutes ses formes.