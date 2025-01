À 37 ans, cet acteur annonce être bientôt papa ! (Photos)

L’actrice Amy Jackson et l’acteur Ed Westwick ont partagé une nouvelle des plus réjouissantes : ils attendent leur premier enfant ensemble. Le couple, récemment marié lors d’une somptueuse cérémonie en Italie, a révélé cette nouvelle par le biais d’un magnifique shooting photo de grossesse.

Un moment de bonheur pour Amy et Ed

Pour Amy, ce sera son deuxième enfant. Déjà maman d’un petit garçon de cinq ans, Andreas, qu’elle a eu avec son ancien partenaire George Panayiotou, cette nouvelle grossesse marque un nouveau chapitre dans sa vie, cette fois avec son époux Ed Westwick (Chuck Bass dans la série Gossip Girl).

Le couple a immortalisé ce moment spécial avec un photoshoot de grossesse élégant, reflétant leur bonheur palpable et leur enthousiasme face à cette nouvelle aventure à deux (ou plutôt à trois !).

Un couple en pleine lumière

Depuis leur mariage de rêve, Amy et Ed attirent l’attention de leurs fans et des médias du monde entier. Cette annonce de grossesse renforce encore l’engouement autour du couple, qui incarne parfaitement le glamour et la complicité. Selon le journal britannique Daily Mail, l’acteur Ed Westwick aurait toutefois été accusé à plusieurs reprises de viol et est décrit comme un « serial-violeur » ainsi qu’un « alcoolique fou et violent ». L’acteur se concentre aujourd’hui sur sa famille et semble avoir tiré un trait sur ce passé peu reluisant.

Une famille qui s’agrandit

Amy Jackson, célèbre pour sa carrière cinématographique et son élégance sur les tapis rouges, est désormais prête à accueillir son deuxième enfant, cette fois avec Ed Westwick, connu pour son rôle emblématique dans Gossip Girl. Une étape de vie marquante pour le couple, qui semble plus heureux que jamais.

Félicitations à Amy Jackson et Ed Westwick pour cette belle nouvelle qui promet une année 2025 pleine de joie et d’amour.