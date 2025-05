Les looks les plus remarqués du Met Gala 2025

Le 5 mai 2025, New York s’est une nouvelle fois mise sur son trente-et-un pour accueillir le Met Gala, l’événement le plus attendu de l’année dans le monde de la mode. Ce rendez-vous glamour, organisé au Metropolitan Museum of Art, célèbre chaque printemps l’ouverture de l’exposition annuelle du Costume Institute.

Pour cette édition, le thème « Sleeping Beauties: Reawakening Fashion » s’est doublé d’un dress code puissant : « The Garden of Time », avec une orientation particulière mise à l’honneur sur le tapis rouge : « Superfine: Tailoring Black Style ». À travers cet hommage au dandyisme noir et à l’influence culturelle et stylistique de la diaspora africaine, les stars ont redoublé de créativité. Voici quelques looks qui ont marqué la soirée.

Rihanna : révélation de grossesse en Marc Jacobs

La reine des tapis rouges a une fois de plus créé l’événement. En robe à corset signée Marc Jacobs, surmontée d’un blazer de smoking court, la chanteuse Rihanna a dévoilé avec élégance sa troisième grossesse, incarnant à la fois puissance et modernité.

Halle Berry : force et transparence

L’actrice, productrice et mannequin américaine Halle Berry portait une robe noire LaQuan Smith rayée et transparente, accompagnée d’un boléro et d’un collier de diamants. Une création d’un jeune créateur américain ayant pour habitude de l’habiller.

Colman Domingo : majesté bleue

L’acteur et réalisateur américain Colman Domingo, co-président de l’édition 2025, a captivé dans un costume bleu cobalt à motifs, prolongé d’une cape royale et de bijoux Boucheron. Un look vibrant, à la croisée du gospel et du tailoring royal.

Alton Mason : équilibre noir et blanc

Le danseur et mannequin américain Alton Mason a proposé une silhouette en noir et blanc, entre modernité et classicisme, fidèle à son style avant-gardiste et sculptural.

Teyana Taylor : hommage vibrant à Harlem

L’auteure-compositrice-interprète, actrice, danseuse, chorégraphe et réalisatrice américaine Teyana Taylor a impressionné dans un costume à rayures rouges surmonté d’un gilet assorti et de chaînes argentées, conçu avec la costumière oscarisée Ruth E. Carter. Elle a complété le look avec une cape aux larges épaulettes rouge portant l’inscription « Harlem Rose ». Une tenue qui a fait l’unanimité chez les critiques.

Ashley Graham : robe tailleur Boss

La mannequin américaine Ashley Graham en robe tailleur Boss et chaussures Roger Vivier au Met Gala 2025 a fait sensation sur le tapis rouge. Son look mêlait élégance classique et modernité, soulignant parfaitement sa silhouette voluptueuse. Le choix du tailleur structuré apportait une touche de puissance féminine, tandis que les escarpins signés Roger Vivier ajoutaient une note de raffinement.

Demi Moore : construction couture

Dans une robe architecturale noir et blanc signée Thom Browne, l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a imposé sa présence. Le headpiece circulaire portait son look à un niveau artistique inattendu.

Diana Ross : icône éternelle

À 81 ans, la chanteuse, compositrice et actrice américaine Diana Ross a conquis le tapis rouge dans une robe blanche rehaussée de cristaux et d’une cape à plumes. Couronnée d’un chapeau volumineux, cette création qu’elle a elle-même imaginée célébrait son statut de légende.

Jenna Ortega : rigueur et rébellion

L’actrice américaine Jenna Ortega a opté pour une robe composée de règles métalliques, signée Balmain. Une tenue conceptuelle et littérale du tailoring, soulignant son goût pour le détournement des codes.

Miranda Kerr : haute couture et avant-garde

La top-model australienne Miranda Kerr a opté pour une robe noire spectaculaire aux plis origami sur le buste et les hanches, accompagnée d’un voile, mêlant haute couture et avant-garde.

Anok Yai : couture fusion

La mannequin américaine d’origine sud-soudanaise Anok Yai a impressionné dans une robe Thom Browne mêlant col de chemise avec noeud papillon et jupe évasée, fusion réussie entre la coupe dite masculine et l’élégance dite féminine.

Cardi B : dandyisme au féminin

Dans une création Burberry de Daniel Lee, la rappeuse, chanteuse et actrice américaine Cardi B a imposé une silhouette hybride entre tailleur et glamour. Une prestation puissante et stylisée.

Tems : sculpture vivante

La chanteuse et compositrice nigériane Tems portait une robe sculpturale mêlant coupes contemporaines et influences africaines, incarnant la richesse d’un héritage revisité à travers le prisme du tailoring.

Janelle Monáe : costume dans le costume

L’auteure-compositrice-interprète et actrice américaine Janelle Monáe a proposé une lecture méta du thème en arborant une « suit within a suit » : un manteau imprimé de costume sur un véritable smoking. Déroutant, inspiré et conceptuel.

André 3000 : art en mouvement

Avec une combinaison Burberry x Benjamin Bixby et un piano géant dans le dos, le musicien, rappeur, producteur et acteur américain André 3000 a transformé sa tenue en performance artistique, en lien avec son projet musical « 7 Piano Sketches ».

Shakira : glamour maîtrisé

La chanteuse et auteure-compositrice-interprète colombienne Shakira a choisi une robe rose signée Carolina Herrera. Une robe éblouissante, sublimée d’une longue traîne détachable, mettant en valeur sa silhouette.

Tessa Thompson : ligne pure

L’actrice et chanteuse américaine Tessa Thompson a attiré tous les regards avec une robe inspirée d’un manteau, cintrée à la taille et amplifiée au niveau des hanches. Portée avec de hautes bottes en cuir, une cravate brillante et un haut-de-forme, sa tenue fusionnait élégance victorienne et audace contemporaine.

Keke Palmer : élégance contrastée

L’actrice, présentatrice télé et chanteuse américaine Keke Palmer a foulé le tapis rouge dans une robe blanche signée Vera Wang, dotée d’un haut à col halter et d’une longue traîne. La jupe ouverte dévoilait un pantalon noir ajusté, créant un contraste saisissant. Un headpiece à plumes, des talons peep-toe noirs et un maquillage doux complétaient ce look à la fois structuré et glamour.

Le Met Gala 2025 a ainsi tenu toutes ses promesses : des tenues spectaculaires, des lectures profondes du thème, et une mise à l’honneur du tailoring noir dans toute sa richesse et sa diversité. À travers des hommages culturels, des détournements conceptuels ou des clins d’œil intimes, les célébrités ont livré un défilé de style vivant et engagé, confirmant le Met Gala comme un espace où la mode devient discours.