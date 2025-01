À 43 ans, Jessica Alba partage sa routine très sportive !

Jessica Alba, actrice et cheffe d’entreprise, vient de prouver une fois de plus qu’il n’y a pas d’âge pour prendre soin de soi. À 43 ans, celle qui a conquis le public à travers ses rôles au cinéma et ses engagements pour une vie plus saine affiche désormais une routine très sportive sur Instagram. Dans ses récentes publications, on la voit courir sur un tapis de course, s’entraîner à la boxe, réaliser des kicks puissants et suivre des exercices musclés sur une musique de femme puissante.

Une source d’inspiration pour la nouvelle année

L’année vient tout juste de commencer, et Jessica Alba a déjà décidé de la placer sous le signe de la motivation et de la détermination. Dans sa story Instagram, on peut découvrir un visuel listant ce qui est « in » et « out » pour 2025, mettant l’accent sur le fait de prendre soin de sa santé mentale, d’éloigner les pensées limitantes et de privilégier la bienveillance envers soi-même.

Ce tableau de résolutions positives reflète la volonté de Jessica Alba de transformer son quotidien et d’encourager ses abonné·e·s à adopter de nouvelles habitudes de vie. Loin de vouloir imposer une quelconque pression ou de promouvoir un idéal inaccessible, l’actrice et entrepreneuse mise sur un message d’encouragement bienveillant : chacun·e peut intégrer le sport dans sa vie, à son propre rythme.

Entrepreneuriat, famille et sport

Malgré un emploi du temps chargé (entre la gestion de « The Honest Company », son engagement philanthropique et sa vie de famille avec ses trois enfants) Jessica Alba prouve qu’il est possible de consacrer du temps à son bien-être physique. Ses vidéos la montrent en pleine séance d’exercices, armée de gants de boxe violets, sautillant et lançant des coups précis, toujours dans une ambiance motivante.

« Il n’est jamais trop tard pour prendre du temps pour soi et dépasser ses limites », semble-t-elle dire à travers ses posts. Que ce soit en partageant des conseils pour un maquillage naturel ou en publiant des vidéos de son entraînement, Jessica Alba met en avant l’idée qu’un mode de vie sain et actif est à la portée de chacun·e. Elle insiste d’ailleurs sur l’importance de bouger pour se sentir bien dans son corps et son esprit, sans viser la perfection ou se comparer aux autres.

Un message d’empowerment

Au-delà de l’aspect purement sportif, la star de « Dark Angel » et des « 4 Fantastiques » diffuse un message fort : prendre soin de son corps et de son esprit, c’est aussi se montrer indulgent·e envers soi-même, oser se fixer de nouveaux défis et affronter ses peurs. Cette idée se reflète parfaitement dans la playlist énergique qu’elle utilise, où chaque morceau semble la booster un peu plus dans sa routine d’entraînement.

Que ce soit à travers une séance de yoga au lever du soleil, un entraînement en salle ou une simple promenade dynamique, Jessica montre qu’il existe mille façons de se réapproprier le mouvement et d’en faire une source de plaisir et de bien-être. Elle rappelle que le plus important est de commencer petit à petit, d’écouter son corps et de célébrer chaque progrès, aussi modeste soit-il.

Avec son short cycliste, ses gants de boxe et son attitude résolument positive, Jessica Alba illustre parfaitement l’envie de dépasser les limites tout en prenant soin de soi. À 43 ans, elle incarne une nouvelle dynamique pour cette année, motivant ses abonné·e·s à trouver leur propre voie vers le bien-être.