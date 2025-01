Ashley Graham embrase les Golden Globes 2025 avec une tenue à couper le souffle !

Quand la mode rencontre le charisme, cela donne Ashley Graham aux Golden Globes 2025. La mannequin américaine dite « grande taille » a littéralement enflammé la cérémonie, prouvant une fois de plus qu’elle est une icône incontournable.

Une robe qui fait tourner toutes les têtes

Les Golden Globes 2025 étaient déjà un événement attendu de pied ferme, mais l’apparition d’Ashley Graham le 5 janvier 2025 a ajouté une touche de glamour supplémentaire. Exceptionnellement invitée à animer le livestream du tapis rouge pour le média WWD (Women’s Wear Daily), Ashley a captivé les spectateur·rice·s dès ses premiers pas. Son rôle consistait à interviewer les stars tout en partageant les dernières tendances de la mode, et autant dire qu’elle était à la hauteur de cette mission. Derrière le micro, elle a prouvé qu’elle n’était pas seulement une mannequin, mais aussi une animatrice charismatique. Sa bonne humeur contagieuse et son aisance naturelle ont transformé chaque interview en moment authentique et divertissant. Mais c’est surtout sa tenue qui a volé la vedette !

Pour l’occasion, Ashley Graham portait une robe sur mesure signée Bach Mai, une pièce magistrale qui marquera sans aucun doute les annales de la mode des Golden Globes. La robe, confectionnée dans un somptueux moiré de soie noire, combinait élégance classique et modernité audacieuse. Son décolleté plongeant attirait le regard tout en restant impeccablement sophistiqué. La coupe sans manches soulignait ses épaules tandis que le bas de la robe jouait sur un équilibre parfait entre structure et fluidité. La jupe ample, coupée juste au-dessus des chevilles sur le devant, se prolongeait en une traîne dramatique à l’arrière, donnant une dimension théâtrale à l’ensemble.

Ashley a complété son look avec des sandales noires à talons hauts et des bijoux étincelants de chez Jared Jewelers. Ses boucles d’oreilles, décorées d’une bande diagonale de diamants et d’émeraudes, apportaient une touche de couleur subtile mais saisissante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Ashley Graham : un modèle pour tou·te·s

Ce qui rend cette apparition d’Ashley Graham encore plus significative, c’est qu’elle continue de repousser les limites de la mode dite « grande taille ». À 37 ans, elle incarne la diversité et prouve que l’élégance ne se mesure pas en taille de vêtements. La robe Bach Mai qu’elle portait a été spécialement conçue pour mettre en valeur ses courbes, démontrant ainsi que la haute couture est faite pour toutes les morphologies.

Sur son compte Instagram, Ashley a partagé plusieurs photos de la soirée, donnant à ses fans un aperçu de cette tenue à couper le souffle. Les commentaires enthousiastes n’ont pas tardé : « Une vraie déesse sur le tapis rouge ! », « Merci de nous représenter avec tant de grâce et de style ! », « Cette robe est une œuvre d’art et toi, tu es l’artiste qui la porte ! ».

Une étoile montante de la présentation ?

Si sa carrière de mannequin n’est plus à prouver, Ashley Graham pourrait bien envisager un avenir en tant qu’animatrice. Son passage sur le livestream de WWD a en effet été salué par les critiques et les spectateur·rice·s, grâce à son énergie communicative et sa manière chaleureuse d’interagir avec les célébrités. Elle a également profité de ce rôle pour rappeler l’importance d’une industrie de la mode plus inclusive. « Je veux que tout le monde, quel que soit son corps ou son parcours, se sente vu et célébré dans cet univers », a-t-elle confié lors d’une pause entre deux interviews.

Les Golden Globes 2025 resteront gravés dans les mémoires, non seulement pour leurs récompenses prestigieuses, mais aussi pour la présence rayonnante d’Ashley Graham. Sa tenue, son sourire, et sa personnalité ont illuminé le tapis rouge, prouvant une fois de plus pourquoi elle est une icône contemporaine.