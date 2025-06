Pedro Pascal a encore fait chavirer Internet. L’acteur de 50 ans, devenu une figure incontournable de la pop culture avec ses rôles dans « The Mandalorian » ou « The Last of Us », fait cette fois parler de lui pour son physique. Une nouvelle photo postée par le studio A24, dans le cadre de la promotion de ses films « Materialists » et « Eddington », le montre posant avec assurance. En quelques heures, le cliché a enflammé les réseaux sociaux.

Une image qui fait sensation

Dans le cadre d’un shooting réalisé par le photographe Solve Sundsbo pour Vanity Fair, Pedro Pascal pose dans une tenue sobre. Les fans n’ont pas tardé à réagir : ce qui les a le plus marqué ? Les bras musclés de l’acteur, mis en valeur de manière très flatteuse.

Sur X (ex-Twitter), Instagram ou TikTok, les commentaires se multiplient : « Tellement musclé », « Pedro Pascal is a man who can do both », ou encore « C’est illégal d’être aussi canon à 50 ans ». Des internautes ironisent même : « Ses bras ont plus de volume que mes espoirs ». Certains fans rappellent aussi que cette transformation physique n’est pas anodine : elle accompagne son évolution vers des rôles plus physiques et dramatiques.

Un acteur caméléon qui assume son âge

Pedro Pascal n’a jamais joué la carte du jeunisme. Il affiche ses cheveux poivre et sel, ses rides et sa vulnérabilité. C’est aussi ce qui le rend si attachant pour ses fans. Son physique, s’il surprend, n’efface pas son image de « cool dad » du Net, mi-protecteur, mi-décalé.

Avec cette photo, il continue de brouiller les pistes : il est à la fois acteur d’action et homme sensible, élégant sans être inaccessible. Cette polyvalence fait de lui une star atypique et durable.

Un buzz parfaitement orchestré ?

Si cette image a autant circulé, c’est aussi parce qu’elle s’inscrit dans une stratégie de communication bien rodée. A24, le studio derrière les films mentionnés, sait créer l’événement autour de ses têtes d’affiche. En publiant cette photo sur ses réseaux, l’entreprise a su exploiter le capital sympathie de Pedro Pascal tout en amorçant la promotion de ses prochaines sorties cinématographiques.

Le résultat est sans appel : des milliers de partages, des millions de vues, et un acteur qui confirme son statut d’icône. Un commentaire résume bien l’ambiance générale : « Pedro Pascal est la preuve qu’on peut être beau, talentueux et humble à la fois ».