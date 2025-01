5 anecdotes méconnues sur Yoshiko Ishiba, la première dame du Japon

Yoshiko Ishiba, épouse du 102e Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba, est bien plus qu’une simple figure d’accompagnement politique. Derrière sa douceur apparente se cache une femme cultivée, engagée et admirée pour son intelligence et son empathie. Avec un parcours singulier, allant de ses études à une carrière dans une grande maison de commerce japonaise, elle s’impose comme une Première dame moderne, soucieuse des préoccupations quotidiennes des citoyens. Découvrez cinq anecdotes méconnues sur celle qui incarne la nouvelle vision du rôle de Première dame au Japon.

1. Une intellectuelle issue de Keio University

Yoshiko Ishiba, née Nakamura, a suivi des études en jurisprudence à l’Université Keio, l’une des institutions académiques les plus prestigieuses du Japon. C’est également à Keio qu’elle a rencontré son futur mari, Shigeru Ishiba, qui est aujourd’hui le 102e Premier ministre du Japon. Cette rencontre a marqué le début d’une histoire d’amour qui a conduit à leur mariage en 1983.

2. Une carrière chez Marubeni dans un contexte tumultueux

Avant de devenir Première dame, Yoshiko a travaillé pour Marubeni, une grande maison de commerce japonaise. À l’époque, Marubeni était au cœur d’un scandale de corruption impliquant l’avionneur américain Lockheed Corp. et l’ancien Premier ministre japonais Kakuei Tanaka. Bien que Yoshiko ait évité toute implication personnelle dans cette affaire, cette période a marqué le début de sa vie publique en tant qu’épouse d’un politicien.

3. Une popularité surpassant celle de son mari

Originaire de Tokyo, Yoshiko Ishiba est particulièrement appréciée dans la ville natale de son époux, Tottori, dans l’ouest du Japon. Sa nature douce et son approche empathique des préoccupations quotidiennes des citoyens lui valent une affection sincère, souvent supérieure à celle réservée à son mari, connu pour son intérêt marqué pour les questions de sécurité.

4. Une épouse et mère dévouée

Mariée depuis plus de 40 ans à Shigeru Ishiba, Yoshiko est également mère de deux filles. Leur mariage est souvent cité comme un exemple de partenariat solide, et les moments d’affection entre eux, comme un appel téléphonique de Shigeru lors d’une interview télévisée de Yoshiko en 2024, ont touché les Japonais et renforcé leur image de couple uni.

5. Un engagement pour les préoccupations du quotidien

Alors que son mari est réputé pour son expertise en matière de sécurité nationale, Yoshiko Ishiba met l’accent sur les besoins quotidiens des citoyens. Dans ses rares déclarations publiques, elle a rappelé l’importance pour le gouvernement de s’occuper des problèmes concrets qui affectent la vie des Japonais, une approche qui la distingue et renforce son rôle comme Première dame accessible et proche des gens.

Avec son mélange de discrétion, d’élégance et d’intellect, Yoshiko Ishiba incarne une nouvelle vision du rôle de Première dame au Japon.