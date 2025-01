À 16 ans elle enflamme les défilés : découvrez Sunday Rose, fille d’une célèbre actrice

L’été 2024 a marqué un tournant dans la vie de Sunday Rose Kidman Urban. À seulement 16 ans, la fille de l’iconique Nicole Kidman, actrice oscarisée et figure de proue de l’industrie du cinéma, fait sensation dans le monde de la mode. Si, pendant longtemps, leur duo mère-fille semblait se faire discret, récemment, les deux ont fait une entrée fracassante sur la scène mode, captivant les regards des photographes partout où elles passent. Sunday Rose devient un prénom que l’on commence à chuchoter parmi les futurs talents du mannequinat à surveiller.

Une première apparition marquante

Lors du défilé Balenciaga haute couture automne-hiver 2024-2025, Sunday Rose, aux côtés de sa mère l’actrice, réalisatrice et productrice de cinéma Nicole Kidman et de l’actrice et productrice Naomi Watts, a fait une entrée très remarquée. Sa silhouette de jeune adolescente, perchée sur des talons élancés, dans un total look noir, faisait écho à une sorte de chic gothique ultra-élégant. Les photographes n’avaient d’yeux que pour elle, capturant sa grâce et son assurance. Pas étonnant, donc, qu’en quelques mois, la presse mode s’empare du « phénomène Sunday Rose ». Cette apparition a marqué le début de sa montée en puissance dans l’univers de la mode.

Loin de s’arrêter là, la fille de Nicole Kidman ne cesse de multiplier les apparitions où elle fait preuve d’un sens du style déjà très affirmé pour son jeune âge. En octobre 2024, lors d’une soirée organisée par la maison Omega, Sunday Rose a opté pour un look chic et minimaliste : un pantalon tailleur large gris chiné, assorti d’un veston. En dépit de sa jeunesse, Sunday Rose maîtrise déjà l’art du style, jouant avec des codes vestimentaires classiques tout en y apportant sa touche personnelle. Le plus impressionnant ? Son assurance. À 16 ans, elle défile comme une véritable professionnelle, ce qui n’a pas échappé aux grands noms de la mode. Sa capacité à se fondre dans les plus grands événements, à l’instar de sa mère Nicole Kidman, fait d’elle une figure montante incontournable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Australian Women’s Weekly (@womensweeklymag)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harper’s Bazaar Türkiye (@harpersbazaarturkiye)

Première expérience sur le podium : le défilé Miu Miu

En mars 2025, Sunday Rose a fait ses premiers pas sur un podium de haute couture, et pas n’importe lequel ! Miuccia Prada, la créatrice derrière Miu Miu, l’a invitée à ouvrir son défilé printemps-été 2025. Une occasion rêvée pour la jeune femme de briller devant les plus grands noms de l’industrie, et elle n’a pas déçu. Avec une posture assurée et une grâce évidente, Sunday Rose a pris le devant de la scène, captivant l’audience du premier coup. Son regard de conquérante, même à cet âge, laisse présager une grande carrière dans le mannequinat, qui pourrait la voir gravir les échelons aux côtés des plus grandes figures de l’industrie.

Cette première apparition sur un podium officiel a marqué une étape importante pour Sunday Rose, mais ce n’est pas tout. Pour elle, ce n’est qu’un début, et chaque défilé devient une nouvelle opportunité pour affirmer sa place dans l’univers de la mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miu Miu (@miumiu)

L’Instagram de Sunday Rose : un aperçu de sa personnalité

À une époque où l’image personnelle est essentielle, Sunday Rose a su l’utiliser à son avantage. Fin 2024, elle a ouvert son propre compte Instagram, une décision attendue par ses fans et l’industrie de la mode. À l’heure actuelle, elle a partagé seulement 2 photos, mais chacune d’entre elles a fait parler d’elle. L’une montre sa prestation au défilé Miu Miu, un instant de « pure magie » pour elle, figé dans le temps. Bien qu’elle reste assez discrète sur les réseaux sociaux, sa présence est déjà devenue un sujet de conversation.

Dans une interview accordée au média Vogue Australia, Nicole Kidman a confié à la styliste, designer et femme d’affaires Victoria Beckham que sa fille avait assisté à son premier défilé au début de l’année 2024 et qu’elle avait adoré cet univers. À 16 ans, Sunday Rose a compris que son monde serait désormais celui du glamour, des podiums, et des tapis rouges. Loin de s’en contenter, elle semble prête à ajouter son propre nom aux légendes de la mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunday Rose (@sundayrose)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Revista ¡HOLA! (@holacom)

L’avenir de Sunday Rose : une mannequin en devenir ?

Alors, Sunday Rose marchera-t-elle sur les traces des supermodels du moment ? Rien n’est moins sûr, mais tout laisse à penser qu’elle a le potentiel pour y parvenir. Avec des icônes comme les mannequins Bella Hadid, Mona Tougaard ou encore Amelia Gray qui règnent sur les podiums, Sunday Rose pourrait bien être la nouvelle figure montante de la mode. Si son premier défilé chez Miu Miu et ses apparitions remarquées sont un aperçu de ce qu’elle peut accomplir, son avenir dans l’industrie semble plus que prometteur.

À 16 ans, Sunday Rose a déjà prouvé qu’elle avait l’audace et l’élégance nécessaires pour briller. Une carrière fulgurante pourrait se dessiner sous nos yeux, et il ne fait aucun doute que la jeune femme saura s’imposer comme une figure incontournable des années à venir. Affaire à suivre…