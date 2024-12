Voici les 5 mannequins en Inde qui dominent la scène mondiale de la mode

L’Inde, riche de sa diversité culturelle et de sa beauté éclatante, continue d’impressionner le monde de la mode grâce à des mannequins talentueuses qui repoussent les frontières et redéfinissent les standards. Voici cinq mannequins indiennes qui, grâce à leur charisme et leur talent, dominent la scène mondiale de la mode.

Aishwarya Rai : l’icône intemporelle

Reconnue comme l’une des plus belles femmes au monde, Aishwarya Rai n’est pas seulement une star de Bollywood mais aussi une figure emblématique de la mode. Première Indienne à remporter Miss Monde en 1994, elle a depuis conquis les podiums internationaux, les campagnes publicitaires de marques comme L’Oréal et les tapis rouges, notamment celui du Festival de Cannes, où elle est devenue une habituée. Son influence va bien au-delà de la mode, incarnant élégance et grâce indienne à l’échelle mondiale.

Tarini Kalingaraya : la muse montante

Originaire de Bengaluru, Tarini Kalingaraya est un nom à surveiller dans l’industrie de la mode. Avec son allure élancée et ses traits saisissants, elle incarne une beauté moderne qui attire les grandes maisons de couture. Tarini a récemment fait sensation en défilant pour des marques de luxe à Paris et Milan. Elle est saluée pour sa capacité à équilibrer la tradition indienne avec un style résolument contemporain.

Manushi Chhillar : la reine de beauté devenue mannequin

Couronnée Miss Monde en 2017, Manushi Chhillar a rapidement capitalisé sur son titre pour entrer dans le monde de la mode. Son visage rayonnant et sa personnalité chaleureuse ont fait d’elle une favorite des créateurs. Elle a été le visage de campagnes pour des marques prestigieuses comme Estée Lauder et Sabyasachi. Manushi inspire également par son engagement pour des causes sociales, faisant d’elle une véritable icône moderne.

Nora Fatehi : l’étoile polyvalente

Originaire du Maroc mais ayant grandi en Inde, Nora Fatehi est une sensation globale. Connue pour sa carrière dans la danse et le cinéma, elle s’est également imposée comme une figure incontournable de la mode. Avec ses campagnes pour Gucci et ses apparitions dans des magazines de renom, Nora mélange habilement ses racines culturelles pour captiver un public mondial. Son audace et son énergie font d’elle une véritable pionnière.

Nidhi Sunil : la militante et mannequin révolutionnaire

Ancienne avocate, Nidhi Sunil est devenue mannequin pour utiliser sa plateforme afin de lutter contre les stéréotypes et les injustices. Égérie mondiale de L’Oréal Paris, elle est saluée pour sa capacité à défier les normes de beauté traditionnelles en célébrant sa peau foncée et ses traits authentiques. Avec des couvertures pour Vogue et Harper’s Bazaar, Nidhi incarne la puissance et la résilience des femmes indiennes dans la mode internationale.

Ces cinq femmes incroyables ne représentent pas seulement l’élégance indienne, mais elles portent également les valeurs de diversité et d’inclusivité sur la scène mondiale. Grâce à leur travail acharné et à leur capacité à embrasser leurs racines tout en innovant, elles dominent le monde de la mode et inspirent des millions de personnes à travers le globe. Suivre leurs parcours, c’est célébrer la montée en puissance de l’Inde dans l’univers du style et de la beauté.