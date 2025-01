Ces 5 mannequins japonaises qui marquent la mode en 2025 !

La mode japonaise est à l’honneur en 2025, portée par des figures emblématiques qui influencent la scène internationale. Voici cinq mannequins japonaises qui se démarquent par leur talent, leur style unique et leur impact !

1. Kiko Mizuhara : le charme intemporel

Kiko Mizuhara est une figure incontournable de la mode japonaise. Elle débute sa carrière à seulement 12 ans après avoir remporté un concours pour le magazine Seventeen. Par la suite, elle signe avec les célèbres magazines ViVi et MAQUIA, devenant l’un des visages les plus reconnus au Japon. Son style unique et son charisme lui ont permis de s’imposer aussi bien sur les podiums que dans le monde du cinéma et des collaborations internationales.

2. Rola : la personnalité aux multiples facettes

D’origine japonaise, russe et bangladaise, Rola est bien plus qu’un simple mannequin. Elle est également actrice, chanteuse, et l’une des figures les plus influentes de la télévision japonaise. Avec ses apparitions régulières dans le magazine ViVi et ses nombreux contrats publicitaires, Rola s’est aussi bâtie une communauté impressionnante sur les réseaux sociaux, devenant une véritable icône culturelle et de la mode.

3. Kōki : l’élégance héritée

Fille du célèbre acteur Takuya Kimura et de la chanteuse Shizuka Kudo, Kōki, alias Mitsuki Kimura, a un pedigree artistique impressionnant. À 15 ans, elle fait ses débuts en couverture d’Elle Japan, où son élégance naturelle séduit immédiatement. En plus de sa carrière de mannequin, elle excelle en tant qu’actrice et compositrice, confirmant sa place dans l’élite de la mode et du divertissement.

4. Monako : l’influenceuse incontournable

Avec plus de 1,5 million de followers sur TikTok, Monako est une véritable sensation des réseaux sociaux. À 22 ans, elle mêle beauté, lifestyle et voyages dans un contenu qui captive ses abonnés. En partageant astuces et découvertes de produits de beauté, Monako inspire une nouvelle génération et renforce l’influence japonaise dans le monde digital.

5. Nanao : l’élégance incarnée

Nanao est une actrice et mannequin reconnue pour son aura élégante et sa polyvalence. Exclusive pour les magazines Non-no et GINGER, elle est également célèbre pour ses rôles dans des dramas à succès comme First Class et Miss Devil. Son emblématique « Nanao Pose », mettant en valeur ses longues jambes, est devenue un symbole d’assurance et de grâce, consolidant son statut d’icône.

Ces mannequins incarnent une nouvelle génération qui allie tradition et modernité, tout en portant haut les couleurs de la mode japonaise sur la scène mondiale. Qu’il s’agisse de podiums, de réseaux sociaux ou de collaborations internationales, ces cinq femmes illustrent parfaitement le rayonnement culturel et stylistique du Japon en 2025.