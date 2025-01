Mimie Mathy en fauteuil : la vérité derrière cette photo qui fait le buzz

Depuis quelques jours, une photo de Mimie Mathy en fauteuil roulant affole la toile. Postée sur le compte Instagram de l’acteur Arnaud Toupense, cette image capturée lors du tournage du spectacle des Enfoirés a suscité une vague d’émotions. Entre inquiétudes et encouragements, les internautes n’ont pas tardé à réagir. Mais qu’en est-il réellement de l’état de santé de la célèbre Joséphine Ange-Gardien ? Décryptage d’un buzz qui en dit long sur la puissance des réseaux sociaux.

Un fauteuil qui fait parler

Le 19 janvier 2025, Michèle Mathy, dite Mimie Mathy, est apparue en fauteuil roulant sur une photo prise en plein cœur des répétitions des Enfoirés. Les fans n’ont alors pas tardé à s’émouvoir : « Quelle tristesse de voir notre Mimie Mathy sur un fauteuil », pouvait-on lire sous la publication Instagram. « Pourquoi Mimie Mathy est-elle en fauteuil roulant ? », s’interrogeait une autre internaute. Les spéculations ont vite envahi les commentaires : une rechute de santé ? Un problème soudain ? Mimie Mathy, icône du petit écran et pilier des Enfoirés depuis 1997, ne laisse personne indifférent.

Mimie Mathy rétablit la vérité

Face à cette tempête médiatique, Mimie Mathy a pris la parole dans les colonnes de Télé Loisirs pour éclaircir la situation. Elle y explique que l’usage du fauteuil est une mesure de précaution, et non un signe alarmant : « Les scènes sont tellement grandes sur les Enfoirés que si on ne veut pas faire une heure de plus en spectacle, il ne faut pas que je marche », a-t-elle confié.

La comédienne atteinte d’achondroplasie, d’où sa petite taille (1,32 m), a toutefois admis souffrir d’une faiblesse des jambes qui s’est accentuée récemment. Cela l’amène à chercher des solutions pour se ménager, notamment pendant les longs tournages et répétitions. Cependant, elle a tenu à rassurer ses fans en affirmant qu’elle continue de travailler activement sur ses projets.

Un parcours semé d’embûches

Ce n’est pas la première fois que Mimie Mathy doit composer avec des problèmes de santé. En 2023, elle avait déjà subi une lourde opération du dos, nécessitant une convalescence prolongée. Cette intervention faisait suite à une autre, en 2017, où une arthrodèse avait été pratiquée pour stabiliser ses vertèbres. L’année 2024 avait également marqué une pause forcée pour la comédienne, contrainte d’annuler sa participation aux Enfoirés à cause de soucis de santé.

Une artiste infatigable

Malgré ces défis, Mimie Mathy refuse de se laisser définir par sa santé : « J’en ai marre de lire des choses disant que je suis paralysée, que je ne peux plus bouger. Non, je vais bien, je continue à tourner, à avoir des projets, je marche moins vite, c’est tout », déclarait-elle en 2023 sur le plateau de En Aparté, sur Canal+. Ce caractère bien trempé, qui a fait d’elle une star, se reflète aussi dans son engagement pour les Enfoirés. Le spectacle annuel, qui mobilise les artistes au profit des Restos du Cœur, est connu pour son intensité. Cette année, pas moins de 7 shows ont été enregistrés à la Sud de France Arena de Montpellier, dont 3 seront diffusés sur TF1 courant février.

Si les internautes se sont émus de voir Mimie Mathy en fauteuil, leur bienveillance n’a pas manqué de toucher l’actrice. Entre messages d’encouragement et déclarations d’admiration, elle peut compter sur le soutien indéfectible de ses fans. Et ce n’est pas une image qui viendra ternir sa légende : Mimie Mathy reste, et restera, une figure incontournable de la scène artistique française.

Loin des rumeurs alarmistes, la photo de Mimie Mathy en fauteuil roulant nous rappelle une chose essentielle : même les célébrités ont besoin de repos. Alors, que les personnes qui s’inquiètent se rassurent : Mimie Mathy est toujours debout… même si parfois, elle choisit de s’asseoir pour mieux avancer.