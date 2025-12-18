À 58 ans, Julia Roberts rayonne sans maquillage

Léa Michel
@juliaroberts/Instagram

Julia Roberts prouve une fois encore que la beauté ne se résume ni à l’artifice ni à l’âge. L’actrice oscarisée de « Pretty Woman » a récemment partagé une photo d’elle au naturel sur Instagram – une apparition sans maquillage qui a conquis ses millions d’abonnés. Avec son teint lumineux, son sourire éclatant et une coiffure inspirée de la génération Z, elle révèle une beauté authentique et apaisée.

Une beauté naturelle et confiante

Dans son cliché publié mi-décembre, Julia Roberts pose tout en simplicité : peau sans filtre, cheveux détachés avec une raie au milieu. L’actrice arbore un pull gris, un collier de perles colorées et de petits diamants discrets, symbole de son élégance décontractée. Ce look sans fard, à mille lieues des tapis rouges étincelants, met en valeur la confiance sereine d’une femme qui s’accepte pleinement.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts)

Une amitié mise à l’honneur

Si cette photo a tant charmé les fans, c’est aussi par le message qu’elle véhicule. Julia Roberts y soutient son ami photographe Alexi Lubomirski, connu pour ses portraits de stars et pour avoir photographié le couple princier britannique Harry et Meghan. En légende, l’actrice fait la promotion de son nouveau livre Natura Sacra, dont l’intégralité des bénéfices est reversée à l’association caritative « Hope and Play ». Une initiative généreuse en parfaite harmonie avec la personnalité bienveillante et engagée de la star.

Une fin d’année tout en douceur

Après une année marquée par la promotion intense de son film « After the Hunt », Julia Roberts profite visiblement d’un moment de calme. Loin des plateaux et des flashs, elle se consacre à la lecture, à ses proches et à son équilibre personnel. Récemment aperçue à la Mostra de Venise et aux Gotham Film Awards, elle avait ébloui dans un tailleur violet. Aujourd’hui, c’est sans artifices qu’elle charme : par son naturel rayonnant, sa simplicité et son sourire inimitable.

En résumé, Julia Roberts incarne mieux que jamais l’élégance intemporelle. En apparaissant sans maquillage, elle envoie un message fort : la beauté authentique n’est pas dans la perfection, mais dans l’acceptation de soi. Lumineuse, généreuse et vraie, l’actrice et productrice américaine prouve que le charme ne s’efface pas, il évolue, tout simplement.

Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
