« Ma voix a changé » : la confession courageuse de Selena Gomez sur ses problèmes de santé

Depuis plusieurs années, Selena Gomez partage sans fard les hauts et les bas de sa vie, qu’il s’agisse de sa santé physique, mentale ou de son parcours artistique. Lors d’un live Instagram le 16 décembre, la star américaine a une nouvelle fois fait preuve de transparence en répondant à une question de fan sur le changement de sa voix. Loin de fuir le sujet, elle a évoqué les effets de sa maladie auto-immune, le lupus, et rappelé combien il est important pour elle de rester sincère avec son public.

Une réponse simple, mais bouleversante

Durant ce direct, Selena Gomez a été interrogée sur les différences notables de timbre et de puissance dans sa voix au fil des années. Avec son habituel mélange de franchise et d’humilité, la chanteuse a répondu : « Mon gosier gonfle parfois à l’intérieur, c’est tout… parfois les choses arrivent ». Sans chercher à se justifier, elle a ajouté qu’elle n’était pas offensée par la remarque des fans, au contraire : « J’apprécie que vous soyez honnêtes avec moi ».

Cette spontanéité, rare pour une star de son envergure, a touché de nombreux internautes. Pour Selena Gomez, ce n’était pas un aveu de faiblesse, mais un geste de confiance envers son public – une manière d’accepter les conséquences visibles d’un combat invisible.

Un parcours de résilience face à la maladie

Diagnostiquée en 2015 d’un lupus, une maladie auto-immune chronique, Selena Gomez a souvent évoqué les conséquences physiques de ses traitements : inflammations, prise ou perte de poids, et fatigue persistante. Dans un documentaire et plusieurs interviews, elle a expliqué que certains médicaments provoquent un gonflement des tissus, y compris de la gorge, ce qui peut expliquer les variations de sa voix.

Au-delà de la douleur, la chanteuse a aussi dû affronter la dureté des critiques publiques sur son apparence. Sur Apple TV, elle confiait que les fluctuations de son poids déclenchaient systématiquement des vagues de commentaires blessants sur les réseaux sociaux – une situation qu’elle a appris à gérer avec dignité et bienveillance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez)

Une artiste maîtresse de sa vérité

En s’exprimant ouvertement, Selena Gomez reprend le contrôle d’un récit souvent façonné par d’autres. Dans une interview donnée à NPR, elle déclarait aussi : « Si je ne donne pas ma version des faits, quelqu’un d’autre le fera à ma place, et ce ne sera probablement pas la vérité ». Ce besoin de transparence guide aujourd’hui toute sa démarche artistique et personnelle, du documentaire « My Mind & Me » à son implication publique sur la santé mentale.

Son courage témoigne de la puissance d’une artiste qui refuse de se cacher. En expliquant les raisons médicales derrière un simple changement de voix, elle transforme une curiosité du public en une leçon d’empathie et d’humanité.

Avec cette confession sincère, Selena Gomez rappelle ainsi que derrière chaque voix – célèbre ou non – se cache une histoire personnelle, parfois marquée par la douleur mais portée par la résilience. Son message est clair : accepter et affirmer sa vulnérabilité n’enlève rien à sa force, bien au contraire. En se montrant authentique, la chanteuse trace la voie d’une nouvelle forme de célébrité : plus humaine, plus vraie, et profondément inspirante.