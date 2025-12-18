« C’est impossible ! » : cette chanteuse fait une « erreur vestimentaire » remarquée

La chanteuse et parolière de country américaine Lauren Alaina a prouvé une fois de plus qu’elle sait rire d’elle-même. En pleine tournée avec l’artiste Chase Matthew, la jeune maman a partagé sur Instagram une scène hilarante : juste avant de monter sur scène, elle a découvert qu’elle portait… deux bottes totalement différentes ! Une erreur qui a fait le tour du web et suscité de nombreux sourires parmi ses fans.

Une erreur de mode

Avant un concert dans l’Ohio, Lauren Alaina hésitait entre deux paires de bottes : une noire et une brune. En essayant les deux, elle a fini par quitter l’hôtel sans se rendre compte qu’elle en portait une de chaque couleur ! Dans une vidéo partagée avec ses abonnés, la chanteuse raconte sa mésaventure en riant : « Je voulais juste choisir entre deux bottes ». Son ami et collègue musical Chase Matthew, témoin de la scène, n’a pas manqué de plaisanter : « Ce n’est pas vrai ! Joyeux Noël ! On appelle ça du style ‘après‑marché’ », avant de la taquiner en disant qu’elle était en « mode maman totale ».

Une nouvelle vie de maman

Depuis la naissance de sa fille, Beni Doll, le 11 juin 2025, Lauren Alaina partage souvent des moments de son quotidien de jeune mère. Avec son mari, Cam Arnold, elle avait écrit à la naissance du bébé : « Des parties de mon cœur que je ne connaissais pas se sont ouvertes à 8 h 44 quand on t’a posée sur mon ventre pour la première fois ».

Cette transformation personnelle se reflète aussi dans la façon dont elle se voit. Lors des Country Music Awards 2025, elle a ébloui sur le tapis rouge avec une robe composée d’éclats de miroir, symbole d’une nouvelle confiance en elle. « Ma fille adore se regarder dans le miroir. La voir s’émerveiller devant son reflet a changé la manière dont je me vois moi‑même », a confié la chanteuse.

Un message d’autodérision et d’amour-propre

Entre rires et authenticité, Lauren Alaina a transformé ce petit moment de panique en message positif. Sa mésaventure rappelle à ses fans qu’être imparfait, c’est profondément humain – et souvent, beaucoup plus amusant. Plus que jamais, la star prône la confiance en soi, l’humour et la bienveillance envers son propre reflet.

De son erreur de mode à ses réflexions sur la maternité, Lauren Alaina montre ainsi qu’elle reste proche de son public et fidèle à elle-même. Qu’elle foule la scène avec deux bottes dépareillées ou une robe symbolique, la chanteuse continue d’inspirer par sa sincérité, son humour et son regard lumineux sur la vie – même quand elle trébuche un peu sur la route de la tournée.