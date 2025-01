À 59 ans, cette ancienne mannequin brise les stéréotypes sur l’âge

Une carrière marquée par des débuts précoces

Mannequin dès ses premiers mois, Brooke Shields devient rapidement une icône. À 14 ans, elle est la plus jeune mannequin à faire la couverture de Vogue, avant de devenir mondialement connue grâce à une publicité controversée pour Calvin Klein. À seulement 16 ans, son visage est parmi les plus reconnaissables du monde.

Parallèlement, elle se fait un nom dans le cinéma avec des rôles marquants. La Petite (1978) et Le Lagon bleu (1980) la propulsent sous les projecteurs en tant qu’actrice, malgré les controverses entourant certains de ses projets.

Une carrière diversifiée et une résilience admirable

Au fil des ans, Brooke Shields a alterné entre le mannequinat, le cinéma et la télévision. Elle a également brillé sur les planches de Broadway dans des comédies musicales comme Chicago et Cabaret. Ce parcours éclectique témoigne de sa capacité à s’adapter et à rester pertinente, même lorsque les standards de l’industrie évoluent.

Dans les années 1990, elle s’impose dans la série Susan, qui lui vaut plusieurs nominations aux Golden Globes, avant de privilégier des apparitions télévisées et des projets plus personnels dans les années 2000 et 2010.

Une prise de parole courageuse contre l’âgisme

Dans son nouveau livre de mémoires, Brooke Shields partage ses réflexions sur la pression sociale liée au vieillissement, en particulier dans l’industrie du divertissement. Elle revient sur le moment où elle a pris conscience qu’elle avait atteint un « certain âge », mais aussi sur la manière dont elle refuse de se laisser définir par cela.

Avec sincérité, elle évoque ses expériences personnelles, son combat contre les stéréotypes liés à l’âge et sa volonté d’inspirer les femmes à s’accepter pleinement, peu importe leur étape de vie.

Plus qu’une simple célébrité, Brooke Shields est devenue une voix pour les femmes de tous âges, leur rappelant qu’il est possible de réinventer sa carrière et de briser les normes, même dans un monde qui glorifie souvent la jeunesse. Son parcours et son engagement font d’elle une source d’inspiration pour une nouvelle génération.