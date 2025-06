« Mon ventre est la plus belle partie de mon corps » : les mots que vous avez besoin d’entendre

Souvent dissimulé derrière des vêtements amples ou sous des pantalons taille haute, le ventre se fait discret à travers les looks. Il se révèle parfois au gré d’un cropped top ou d’un bikini, mais il se rentre dès qu’un œil se pose sur lui. Pourtant, nul besoin d’avoir un ventre lisse à la Emily Ratajkowski pour le mettre en valeur, la preuve avec la créatrice de contenu plus size Tally Sharp.

Le ventre, inlassablement diabolisé

Lorsque le ventre fait des vagues et ne dévale pas net jusqu’au nombril, il reste sagement derrière les coutures. Il n’en sort jamais. Mis sous scellé, torturé par des gaines ou emprisonné dans des vêtements sculptant, il n’est pas apprécié à sa juste valeur. Si la plupart des femmes rusent pour le faire disparaître ou le camoufler, Tally Sharp, elle, le sort volontiers de l’ombre des braguettes et des tissus.

La créatrice de contenu, qui pratique l’amour-propre au quotidien, fait une ode à son ventre à chaque tenue. Bikini deux pièces à bords très fins, pantalon taille basse qui laisse entrevoir la lingerie, robe moulante qui suit de près les lignes gourmandes de son corps. Elle porte tous les vêtements que les femmes rondes apprécient de loin, sans jamais se les approprier. Elle arbore des pièces qui provoquent souvent des insécurités ou qui appuient sur les complexes.

Alors que la société fait le culte du ventre plat et de la taille fine, Tally Sharp, elle, refuse de se métamorphoser à coup de régime ou de sport intensif pour perdre en chaire. Elle chérit son ventre texturé, qui porte en lui les fous rires et les bons repas partagés. Son ventre ne fait pas tache dans le décor. Au contraire, il brille de mille feux et s’épanouit à sa guise sous le regard des autres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tally Sharp | plus size fashion & body positivity (@thetallysharp)

Le centre du corps et de l’attention

Tally Sharp n’a pas un ventre tonique, compact ou taillé dans le marbre comme les mannequins croisées sur les podiums de la Fashion Week. Elle a un ventre brioché qui prend sa place et qui rebondit sur les pupilles. Elle a des courbes qui font des vagues sous les tissus et qui ne se pardonnent pas d’exister. Tally Sharp porte son ventre avec une fierté lisible et non pas comme un boulet.

Ce ventre charnu que de nombreuses femmes traitent sévèrement devant le miroir, Tally Sharp le pousse en avant. Cette partie du corps, qui abrite tout un monde, ne la rend pas inéligible aux tenues dégarnies de l’été. Exposé dans une robe de plage vitaminée avec une ouverture pile au-dessus du nombril ou enlacé par un bas de bikini bleuté, son ventre voit régulièrement la lumière du jour. Presque plus que ses mollets ou ses cuisses. Son corps déborde volontiers des injonctions et dans cette ère où le moindre bourrelet est condamné c’est plus que précieux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tally Sharp | plus size fashion & body positivity (@thetallysharp)

Un ventre qui ressort à travers chaque look

Sur la plage ou sur le bitume, les femmes qui ont un ventre généreux, qui se gondole sous les vêtements, cherchent à atténuer les volumes. Elles veulent à toute force dégrossir leur silhouette. Elles enferment leur ventre dans des paréos opaques et convertissent tous les objets à leur disposition en bouclier. Un coussin, un grand journal, un sac ou une paire de bras, elles couvrent leur ventre avec ce qu’elles peuvent. Pourquoi ? Parce que la société leur a fait croire qu’un ventre bosselé était signe de laisser-aller.

Bercées par les Anges surréalistes de Victoria’s Secret, elles ont fini par penser que le ventre plat était la norme. Alors que c’est un des plus gros mensonges publicitaires. Avec ses clichés honnêtes et ses tenues semi-découvertes qui accentuent une partie du corps que les femmes emballent soigneusement, Tally Sharp dresse un modèle plus sain et accessible. Elle prouve que la beauté ne se jauge pas au tour de taille. Ce n’est pas son ventre qui est en béton, mais son estime et ça change tout. Son ventre est peut-être épais, mais pas ses vêtements.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tally Sharp | plus size fashion & body positivity (@thetallysharp)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tally Sharp | plus size fashion & body positivity (@thetallysharp)

Si vous avez de la rancoeur envers votre bedaine, vous allez rapidement dédramatiser à la vue de ces clichés radieux. Il est temps d’arrêter de vouloir changer son apparence et de donner raison aux diktats. Déclarez l’amour à votre corps, pas la guerre. Et comme Tally Sharp, utilisez les vêtements comme des drapeaux blancs.