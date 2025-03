Sur les réseaux sociaux, il suffit parfois d’exister pour devenir la cible de commentaires haineux. Michelle, connue sous le nom de Your Body Image Besti, en a fait l’amère expérience. Militante body positive et créatrice de contenus, elle partage régulièrement son quotidien avec authenticité et bienveillance. Pourtant, un commentaire parmi d’autres a retenu son attention : « Perds du poids, baleine. ». Plutôt que de se laisser abattre par cette attaque gratuite, Michelle a choisi de riposter de la manière la plus puissante qui soit : en affirmant fièrement son droit à exister telle qu’elle est, sans compromis.

Dans une publication poignante, Michelle a tenu à répondre directement à cette critique. Elle commence par une observation simple mais percutante :

« Exister sur Internet est parfois complètement fou. Être constamment soumis à des moqueries déguisées en “liberté d’expression”, en “inquiétudes de santé” ou simplement en haine. C’est assez drôle de voir que la plupart de ces commentaires sont généralement postés sous des publications relativement neutres, qui n’avaient pas de signification ou de message plus profond – juste moi… qui existe, tout simplement »

Avec ces mots, Michelle met en lumière une réalité que beaucoup de personnes – notamment celles en dehors des normes de beauté traditionnelles – connaissent trop bien. Le simple fait de se montrer en ligne, sans artifice ni filtre, suffit souvent à déclencher une vague de critiques. Et le plus frappant, c’est que ces attaques surviennent généralement sous des contenus anodins : une photo d’un café, une vidéo de danse, ou même une réflexion du quotidien. Ce commentaire grossophobe « Perds du poids, baleine » n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la grossophobie banalisée qui sévit en ligne. Michelle refuse de rester silencieuse face à cette violence.

Plutôt que de se laisser submerger par la colère ou le doute, Michelle choisit la voie de la résilience :

« Pour certains, c’est tout simplement trop. Pour certains, le fait que je vive ma vie dans ce corps dépasse les bornes… mais vous savez quoi ? Je ne suis pas là pour que des inconnus donnent leur avis. Je ne suis pas là pour absorber les projections et les peurs intérieures de ceux qui ne veulent pas me ressembler. »

Michelle rappelle avec force qu’elle n’a pas à se conformer aux attentes d’autrui. Le corps féminin, en particulier lorsqu’il s’éloigne des standards de minceur, est trop souvent soumis à un contrôle social permanent. On attend des femmes qu’elles soient fines, sans cellulite, sans vergeture… et surtout qu’elles acceptent sans broncher les critiques quand elles s’écartent de cette norme. Michelle revendique son droit à exister, à occuper de l’espace, à ne pas cacher son corps pour satisfaire le regard des autres.

Si Michelle choisit de s’exposer en ligne, ce n’est pas uniquement pour elle. Elle le fait aussi pour toutes les personnes qui traversent les mêmes épreuves : « Je suis là pour moi, et pour toutes les personnes qui doivent affronter la même merde que moi, chaque jour, en ligne comme hors ligne ». En affirmant sa propre valeur, Michelle envoie un message puissant à sa communauté : vous n’êtes pas seules.

Les insultes sur le poids ou l’apparence ne sont pas seulement une agression individuelle – elles sont le reflet d’un système de normes oppressif, qui pèse particulièrement sur les femmes et les personnes marginalisées. Michelle transforme sa réponse en un acte de résistance collective. Elle rappelle que chaque personne a le droit de vivre dans son corps, sans justification, sans excuses.

Michelle conclut son message par un conseil qui résonne comme un mantra :

« Existe pour toi-même, et n’aie pas peur de prendre de la place. »

Dans une société qui valorise la discrétion, la minceur et la conformité, ce simple acte – prendre de la place, physiquement et symboliquement – est un acte de rébellion. Ce que Michelle défend ici, c’est le droit d’être pleinement soi-même, sans s’excuser d’exister. Prendre de la place, c’est refuser de se cacher. C’est simplement être.

Le body positive, un mouvement essentiel

La réponse de Michelle s’inscrit dans une dynamique plus large : celle du body positive. Ce mouvement promeut une acceptation de tous les corps, en rejetant les diktats de minceur et de perfection imposés par la société. Cependant, le chemin vers l’acceptation de soi reste semé d’embûches. La grossophobie – ce rejet systématique des corps hors normes – reste très présente dans les médias, la mode et le discours public. Les réseaux sociaux, bien qu’ils offrent une plateforme d’expression, sont aussi le théâtre d’une violence quotidienne envers les corps jugés « déviants ».

Michelle, à travers sa prise de parole, rappelle une vérité essentielle : le bien-être ne passe pas par la conformité. On peut être heureuse dans son corps, quel que soit son poids ou sa silhouette. La vraie liberté réside dans le fait de se détacher du regard des autres et de redéfinir soi-même les critères de sa propre beauté.

La force de Michelle réside dans sa capacité à transformer une attaque en un message de libération. Elle refuse que son corps soit un sujet de débat, une matière à polémiques ou une source de honte. En affirmant haut et fort son droit à être, elle inspire une nouvelle génération à embrasser son corps sans réserve. Le message est clair : existez pleinement, prenez de la place, et n’ayez jamais peur de vivre dans votre corps – tel qu’il est.