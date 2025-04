À 59 ans, Brooke Shields rayonne en bikini

Le soleil revient, les températures montent… et les célébrités dégainent déjà leurs plus beaux maillots. Parmi elles, une icône ne passe pas inaperçue : Brooke Shields, qui, à 59 ans, prouve une fois de plus que le style, la confiance et la beauté n’ont pas d’âge.

Une silhouette éclatante sous le soleil des Bahamas

C’est sur Instagram que l’actrice a partagé plusieurs clichés qui n’ont pas tardé à faire réagir ses fans. En bikini deux-pièces noir et blanc signé India Hicks x Sea Level Australia, Brooke Shields affiche une silhouette rayonnante, tout en profitant d’un décor de rêve : plage de sable blanc, mer turquoise, palmiers… Le tout baigné dans une lumière dorée digne d’un remake du Lagon bleu, clin d’œil évident à son film culte.

Allongée face à l’océan, assise sur un banc avec l’horizon en toile de fond ou accompagnée du petit chien de la styliste India Hicks, la star semble totalement à son aise dans ce cadre idyllique. Simple, naturelle, lumineuse – Brooke Shields inspire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brooke Shields (@brookeshields)

Une beauté qui traverse les décennies

À quelques semaines de souffler ses 60 bougies, l’actrice continue de fasciner. Sous sa publication, les commentaires élogieux pleuvent : « Une beauté éternelle », « Vous êtes incroyable ! », « Quel est votre secret, Brooke ? ». Sa prestance, mêlée à de l’élégance, rappelle que la confiance en soi est l’un des plus beaux atouts – à n’importe quel âge.

Si Brooke Shields séduit autant, c’est aussi parce qu’elle incarne une féminité apaisée, loin des diktats, qui célèbre le corps et l’esprit tels qu’ils sont. Elle ose, elle s’affiche, et elle inspire. À une époque où la pression esthétique reste forte, surtout passée la cinquantaine, sa démarche est une bouffée d’air frais.