À 59 ans, Salma Hayek fait sensation en robe échancrée

Salma Hayek a littéralement captivé l’attention lors de la soirée du LACMA Art + Film Gala 2025 à Los Angeles, apparaissant dans une robe spectaculairement échancrée qui a fait sensation. Pour ce rendez-vous mondain, l’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise a choisi une robe longue vert lime entièrement brodée de sequins, signée Gucci, dotée d’un décolleté plongeant et de manches évasées, dessinant une silhouette glamour.

Un look étincelant pour une soirée prestigieuse

Avec cette tenue, Salma Hayek a brillamment joué la carte de l’élégance. Sa robe serpentait sur le tapis rouge, accentuée par une coiffure wavy à raie centrale et des accessoires raffinés : un collier imposant en diamants et rubis et une pochette noire en satin. À ses côtés, son mari François-Henri Pinault élégant en smoking, formait avec elle l’un des couples les plus remarqués de l’événement.​

La star qui ose et inspire

L’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek n’en est pas à son coup d’essai en matière de mode : elle enchaîne les looks sophistiqués, des robes colorées aux tailleurs noirs revisités avec audace. Ce dernier choix souligne son assurance et sa capacité à repousser les limites, prouvant que glamour et élégance n’ont pas d’âge.

Une soirée sous le signe de l’art et du glamour

La soirée du LACMA Art + Film Gala 2025 à Los Angeles, réunissant des personnalités influentes du cinéma, de l’art et de la mode, a aussi mis en lumière l’excellence joaillière. Salma Hayek, notamment, portait un collier Haute Joaillerie et une bague Boucheron, rehaussant encore son allure spectaculaire sous les flashs des photographes.

Par son apparence et son attitude, Salma Hayek prouve ainsi une nouvelle fois que l’audace stylistique n’a rien à voir avec l’âge mais tout avec la confiance en soi. Son passage remarqué au LACMA Art + Film Gala 2025 renforce son statut d’icône de l’élégance contemporaine, et confirme que le glamour n’a pas d’âge.