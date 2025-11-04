Search here...

À 59 ans, Salma Hayek fait sensation en robe échancrée

Léa Michel
@salmahayek/Instagram

Salma Hayek a littéralement captivé l’attention lors de la soirée du LACMA Art + Film Gala 2025 à Los Angeles, apparaissant dans une robe spectaculairement échancrée qui a fait sensation. Pour ce rendez-vous mondain, l’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise a choisi une robe longue vert lime entièrement brodée de sequins, signée Gucci, dotée d’un décolleté plongeant et de manches évasées, dessinant une silhouette glamour.

Un look étincelant pour une soirée prestigieuse

Avec cette tenue, Salma Hayek a brillamment joué la carte de l’élégance. Sa robe serpentait sur le tapis rouge, accentuée par une coiffure wavy à raie centrale et des accessoires raffinés : un collier imposant en diamants et rubis et une pochette noire en satin. À ses côtés, son mari François-Henri Pinault élégant en smoking, formait avec elle l’un des couples les plus remarqués de l’événement.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

La star qui ose et inspire

L’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek n’en est pas à son coup d’essai en matière de mode : elle enchaîne les looks sophistiqués, des robes colorées aux tailleurs noirs revisités avec audace. Ce dernier choix souligne son assurance et sa capacité à repousser les limites, prouvant que glamour et élégance n’ont pas d’âge.

Une soirée sous le signe de l’art et du glamour

La soirée du LACMA Art + Film Gala 2025 à Los Angeles, réunissant des personnalités influentes du cinéma, de l’art et de la mode, a aussi mis en lumière l’excellence joaillière. Salma Hayek, notamment, portait un collier Haute Joaillerie et une bague Boucheron, rehaussant encore son allure spectaculaire sous les flashs des photographes.

Par son apparence et son attitude, Salma Hayek prouve ainsi une nouvelle fois que l’audace stylistique n’a rien à voir avec l’âge mais tout avec la confiance en soi. Son passage remarqué au LACMA Art + Film Gala 2025 renforce son statut d’icône de l’élégance contemporaine, et confirme que le glamour n’a pas d’âge.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
À 61 ans, Monica Bellucci change tout : sa nouvelle coupe intrigue et fascine

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

À 61 ans, Monica Bellucci change tout : sa nouvelle coupe intrigue et fascine

À l’occasion de la sortie prochaine du film "7 Dogs", l’actrice italienne Monica Bellucci a dévoilé sur Instagram...

« Attendez… c’est sa mère ?! » : cette apparition mère-fille déclenche une vague de réactions

À Los Angeles, lors du prestigieux gala Art+Film du Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Cindy Crawford...

« Irrespectueux » : cette célébrité crée la polémique avec son costume d’Halloween

L'actrice et mannequin italo-américaine Julia Fox a fait sensation - et scandale - lors du "Cursed Amulet Halloween...

« Des jambes de cheval » : cette chanteuse japonaise jugée « trop musclée »

La chanteuse japonaise Tsuki, membre du girl group sud-coréen de K-pop Billlie, a récemment surpris le public lors...

En corset, le look pirate de Christina Aguilera fait sensation

Christina Aguilera a fait sensation cette année pour Halloween 2025 avec un costume de pirate renversant qui a...

« Elle doit s’excuser » : la tenue de cette mannequin fait polémique

La polémique autour du costume d’Halloween de la mannequin canadienne porteuse de vitiligo Winnie Harlow, qui a incarné...

© 2025 The Body Optimist