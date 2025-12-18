À 47 ans, cette actrice s’affiche plus libre que jamais

Icône de la mode française et figure médiatique engagée, Laetitia Casta apparaît dans les pages du magazine ELLE dans une série de clichés où dessous et tenues ajourées illustrent une femme libre des injonctions liées à l’âge. Avec une forme de constance dans sa trajectoire, l’actrice et mannequin incarne une parole qui interroge les stéréotypes persistants autour de la maturité féminine.

Un shooting esthétique et affirmé

Dans ce nouveau numéro de ELLE, Laetitia Casta prend la pose avec l’assurance de celles qui ont traversé les décennies sans céder à la pression du conformisme. Regard franc, elle apparaît dans des tenues qui, loin de réduire son image à une esthétique, réaffirment une conception personnelle de la beauté : celle qui évolue avec le temps, sans renier les marques de la vie.

Ces photographies ne sont pas sans rappeler d’autres moments iconiques de sa carrière, comme la couverture de Lui en 2019, où elle posait sans vêtement sur un rocher en Corse. Là encore, l’image avait suscité autant d’admiration que de critiques, illustrant la tension toujours palpable autour de la visibilité du corps féminin, particulièrement après 40 ans.

Entre admiration et critiques virulentes

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Tandis que de nombreux internautes saluent sa liberté de ton et son élégance intemporelle – « Beauté sans âge », « Inspiration pour toutes les femmes » –, d’autres s’offusquent de la mise en scène : « Encore à moitié à poil », « Elle cherche à se faire remarquer », peut-on lire parmi les commentaires les plus critiques.

Des réactions révélatrices d’un double standard qui persiste : ce que l’on valorise chez les hommes dits matures est souvent jugé inapproprié chez les femmes du même âge. Ce sexisme ordinaire, encore fréquent dans les discours en ligne, souligne combien la visibilité du corps des femmes reste encadrée par des normes rigides : passé un certain âge, la pudeur devient attendue, sinon imposée.

Une voix critique face à l’industrie de la mode

Au-delà des images, Laetitia Casta prend aussi la parole. Dans Madame Figaro, elle évoque les dérives du monde de la mode, qu’elle connaît intimement. Elle y dénonce notamment l’injonction à la minceur extrême, pointant l’absurdité de certaines tailles dites « standards » – parfois comparables à celles d’un enfant de 12 ans – imposées même à des adolescentes.

Elle critique également la perte de personnalité dans un système capitaliste qui valorise la productivité au détriment de l’individu. Refusant les artifices d’un discours body positive détourné de son essence, elle plaide pour une approche plus sincère et réaliste de la diversité corporelle.

Une trajectoire libre et cohérente

Actrice, mère de famille, figure publique, Laetitia Casta incarne aujourd’hui une forme de liberté revendiquée. Sa démarche semble s’inscrire dans une continuité : celle d’une femme qui a toujours affirmé sa singularité, tant dans ses choix artistiques que dans sa manière d’être présente médiatiquement. En valorisant son corps tel qu’il est, en prenant la parole contre les normes contraignantes, elle ouvre un espace de représentation pour les femmes de son âge, trop souvent invisibilisées ou caricaturées. Son apparition n’est pas un simple moment de communication : elle devient un geste politique discret, mais puissant, contre l’âgisme et le sexisme ordinaire.

À travers cette nouvelle série de photos et ses prises de parole, Laetitia Casta continue ainsi de déconstruire les normes imposées aux femmes, en particulier celles liées à l’âge et à l’apparence.