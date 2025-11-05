Rita Ora fait sensation en robe rose à paillettes

Rita Ora s’est récemment imposée comme la star incontestée du gala des Music Industry Trust Awards 2025, organisé au JW Marriott Grosvenor House Hotel à Londres. La chanteuse, mannequin et actrice kosovo-britannique a choisi une robe rose vif recouverte de paillettes, parfaitement en accord avec la tendance « Barbiecore » qui règne cette année 2025. Pour parfaire son look, elle a enfilé un manteau en fausse fourrure rose, tombant sur ses épaules, et complété sa tenue par des collants et des escarpins assortis. Un total look rose qui a fait sensation !

Un style original rose bonbon

Rita Ora a soigneusement orchestré son apparition pour captiver tous les regards. Sa silhouette a été mise en valeur par cette tenue originale et glamour, tandis qu’un collier chunky argenté apportait une touche rock chic. Plus tard dans la soirée, elle est montée sur scène pour interpréter ses plus grands succès, toujours vêtue de ce total look rose éclatant qui a marqué l’événement.

Une soirée haute en couleurs et en stars

Lors de cette prestigieuse cérémonie, Rita Ora était accompagnée de personnalités telles que la chanteuse anglaise Louise Redknapp, l’ex membre des célèbres « Spice Girls » Emma Bunton ou encore la présentatrice de télévision et animatrice de radio anglaise Sian Welby.

Chacune a rivalisé de style sur le tapis rouge, avec des looks variant du chic sophistiqué au glamour assumé. Louise Redknapp a opté pour une blouse noire diaphane, tandis qu’Emma Bunton a adopté un costume pied-de-poule élégant et décontracté. Sian Welby, quant à elle, a brillé dans une robe midi rose asymétrique.

Avec ce total look rose, Rita Ora a ainsi confirmé sa place d’icône de la mode, mêlant audace et glamour. Son look illustre parfaitement la tendance « Barbiecore » qui remporte un franc succès en 2025, apportant une touche « ludique » et colorée aux grands événements.