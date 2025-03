À 63 ans, cette actrice relance sa vie amoureuse et attire « les mecs mignons »

À 63 ans, Jennifer Coolidge, célèbre pour ses rôles dans des films cultes tels que « American Pie » et « Legally Blonde », connaît un renouveau amoureux inattendu grâce à son interprétation de Tanya McQuoid dans la série à succès « The White Lotus ». L’actrice confie en effet que ce rôle a considérablement amélioré sa vie sentimentale, attirant désormais l’attention d’hommes, selon elle, séduisants.

Un rôle déterminant

Dans une interview accordée au Times, Jennifer Coolidge révèle : « Même si je joue une véritable cinglée dans ‘White Lotus’, des mecs mignons m’abordent maintenant. Et c’est bien mieux qu’American Pie, parce que les gens étaient vraiment tristes que Tanya tombe d’un bateau. Ces hommes vous apprécient davantage parce qu’ils estiment que vous avez traversé quelque chose. Cette série a vraiment amélioré ma situation ! ».

Souvenirs amusants et transformation radicale

Avant ce rôle, l’actrice se remémore une anecdote sur sa vie amoureuse passée. Elle raconte qu’il y a quelques années, à La Nouvelle-Orléans, un homme l’avait abordée : « Il portait un t-shirt trop court laissant apparaître son ventre, des bottes de cowboy rouges. Il mesurait 1,50 m et m’a demandé : « Voudriez-vous sortir avec moi ? » ». Jennifer ajoute avec humour : « Il n’y avait rien de mal chez lui, mais on s’imagine que Brad Pitt ou quelqu’un d’autre va vous emporter, et puis c’était ce petit… ». Elle conclut en affirmant que ‘White Lotus’ a changé la donne pour elle : « Ce n’est plus seulement ce petit gars maintenant ».

À noter : les préférences physiques varient d’une personne à l’autre ; aucun corps n’est moins légitime ou moins beau qu’un autre, cela dépend de la perception et de l’appréciation de chacun.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Coolidge (@jennifercoolidge)

De Stifler’s Mom à Tanya McQuoid

Ce regain d’attention contraste avec la période suivant son rôle emblématique de Stifler’s Mom dans « American Pie ». Bien que ce personnage lui ait apporté une certaine notoriété, l’impact sur sa vie amoureuse n’était pas aussi significatif. Jennifer Coolidge souligne que l’empathie suscitée par le destin tragique de Tanya dans « The White Lotus » a renforcé son attrait auprès du public masculin.

Un personnage complexe et apprécié

L’actrice attribue également ce renouveau à la complexité et à la profondeur de son personnage dans la série. Tanya McQuoid est une héritière excentrique et vulnérable, en quête de connexion humaine, ce qui a permis à Jennifer Coolidge de démontrer toute l’étendue de son talent. Cette performance lui a valu une reconnaissance critique et un nouvel élan dans sa carrière.

À 63 ans, Jennifer Coolidge prouve ainsi que l’amour n’a pas de date d’expiration. Alors que de nombreux tabous entourent les relations et l’attraction à un âge plus avancé, Jennifer Coolidge brise ces barrières et incarne la preuve vivante qu’à 63 ans, on peut non seulement être épanouie professionnellement, mais aussi séduire, aimer et être aimée.