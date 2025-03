La nouvelle a surpris, puis intrigué : Tiger Woods n’est plus un cœur à prendre. Et celle qui fait battre le sien n’est autre que Vanessa Kay Trump (née Pergolizzi), ancienne épouse de Donald Trump Jr. Au-delà du nom qu’elle a porté, Vanessa est bien plus qu’une ex du clan présidentiel. Discrète, indépendante et déterminée, elle revient aujourd’hui sous les projecteurs, cette fois pour une histoire d’amour inattendue avec l’un des plus grands golfeurs de tous les temps.

Vanessa Trump : un parcours discret entre mannequinat et entrepreneuriat

Vanessa Trump, née Vanessa Kay Pergolizzi en 1977, a grandi à New York dans un environnement plutôt privilégié, mais loin des projecteurs politiques qu’elle fréquentera plus tard. Issue d’un foyer multiculturel – sa mère est d’origine danoise et son beau-père italien – elle se forge très tôt une identité forte et indépendante.

Avant de devenir une figure connue du grand public, elle mène une carrière dans le mannequinat, signée par l’agence Wilhelmina Models. Elle apparaît dans plusieurs campagnes publicitaires, défile, et fait même une brève incursion au cinéma. Plus tard, elle se lance dans la création de sa propre marque de sacs à main, La Poshett, un projet porté avec sa sœur.

Vie de famille et discrétion au sein du clan Trump

C’est en 2005 que Vanessa épouse Donald Trump Jr., avec qui elle aura 5 enfants. Pendant plus de dix ans, elle se consacre pleinement à sa vie de famille. Même lorsque son beau-père entre à la Maison-Blanche, Vanessa reste en retrait, loin des batailles médiatiques et politiques. Leur divorce, prononcé en 2018, s’est déroulé sans éclats, loin du tumulte.

Tiger Woods et Vanessa Trump : une romance qui attire les regards

C’est en 2025 que leur relation commence à faire parler. D’abord discrets, Tiger Woods et Vanessa Trump ont finalement choisi d’officialiser leur histoire. Aperçus à plusieurs reprises ensemble à Jupiter Island, en Floride, ils forment un couple qui intrigue autant qu’il fascine. Tous deux ont connu la célébrité, les projecteurs, les épreuves personnelles… et semblent aujourd’hui trouver, ensemble, un équilibre loin du bruit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tiger Woods (@tigerwoods)

Que ce soit sur les greens ou dans la vie privée, Tiger Woods et Vanessa Trump semblent prêts à aborder un nouveau chapitre, main dans la main.