Selena Gomez, figure incontournable de la musique et du cinéma, n’en est pas à sa première prise de parole sur les critiques concernant son apparence physique. La chanteuse et actrice de 32 ans a récemment ouvert son cœur sur le sujet, une nouvelle fois, dans un échange sincère au micro du podcast « On Purpose with Jay Shetty ». Face aux commentaires incessants qui la visent, elle a exprimé sa lassitude et son dégoût face à cette pression extérieure. Une pression qui, malheureusement, ne cesse de croître dans une société où le physique semble souvent prendre le pas sur tout le reste.

Une pression constante sur le physique

Lors de l’interview, Selena a révélé à quel point l’attention constante portée à son apparence affecte ses émotions. Chaque événement public devient un test de résistance, une épreuve mentale. « Lorsque je me prépare pour un événement, 90 % du temps, je me dis : ‘J’espère juste pouvoir prendre la photo et m’asseoir »‘, a-t-elle partagé avec honnêteté. Ce simple moment, censé être festif et amusant, se transforme en une source d’anxiété pour la star, toujours sous l’œil vigilant d’un public qui semble ne jamais en avoir assez de la juger.

Selena a expliqué que les critiques sur son corps étaient si omniprésentes qu’elles devenaient difficiles à ignorer. « Tant de choses différentes me viennent au visage, que je ne peux pas m’empêcher de voir… Je suis victime de regarder des choses », a-t-elle avoué. Même quand elle essaie de se concentrer sur des moments de joie, ces remarques l’envahissent, et ce sentiment de ne jamais être à la hauteur semble la suivre partout, comme une ombre insidieuse.

« Pas assez blanche, pas assez mexicaine »

Selena Gomez fait aussi face à des jugements sur son identité elle-même, une situation qui illustre parfaitement l’injustice souvent vécue par les femmes publiques. Lors de son échange avec Jay Shetty, la chanteuse a évoqué cette double pression qu’elle subit en raison de ses racines mixtes.

« C’est le personnage qui est jugé : c’est la façon dont je ne suis pas assez blanche, je ne suis pas assez mexicaine… ». Cette remarque poignante met en lumière le tiraillement permanent entre deux cultures, mais aussi l’exigence excessive à laquelle les célébrités, en particulier les femmes, doivent faire face. En un instant, elles sont jugées sur leur apparence, leurs racines, et même leur authenticité. C’est un fardeau supplémentaire qu’elles doivent porter pour simplement exister.

« Personne ne se soucie de ce genre de choses avec les hommes », a-t-elle ajouté, soulignant une inégalité flagrante dans le traitement médiatique. La société est particulièrement exigeante envers les femmes, qu’elles soient dans la lumière ou dans l’ombre. Ce jugement permanent, ce contrôle de l’image, finit par rendre presque impossible de se sentir libre et d’être soi-même, sans le poids de l’opinion publique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez)

Une amertume qui s’installe

Malgré tout l’amour qu’elle reçoit de ses fans et le soutien constant de nombreux admirateurs, Selena Gomez avoue que ces critiques incessantes l’affectent profondément. « Tout le monde a quelque chose à dire et cela me rend vraiment triste. Et, même pas triste parce que je ne suis pas une victime, je pense juste que cela m’a rendue un peu amère ». Ces mots, loin d’être des plaintes, sont une confession sincère d’une femme qui, malgré sa popularité et son immense carrière, ressent les effets de ces jugements constants. Ce qui pourrait sembler anodin pour certains finit par laisser des cicatrices invisibles, mais profondes.

Selena ne cache pas la douleur de ces commentaires et de ces attentes : « Je me sens vraiment coupable de dire cela, mais c’est vrai ». La pression d’être constamment évaluée, comparée et jugée peut user même les plus fortes d’entre nous. Ce n’est pas une question de victimisation, mais d’humanité. À force d’être scrutée, analysée sous toutes ses coutures, elle avoue qu’un sentiment d’amertume a pris place dans son cœur. Il ne s’agit pas ici de se lamenter, mais de montrer à quel point ces petites critiques, accumulées au fil du temps, peuvent atteindre même les plus célèbres.

La santé avant l’apparence

Selena Gomez trouve un équilibre dans ce tourbillon de critiques : sa santé. Atteinte de lupus, une maladie auto-immune qui affecte sa vie au quotidien, elle a souvent dû jongler avec des traitements lourds et des effets secondaires sur son corps. Fidèle à ses principes, elle réaffirme son engagement envers son bien-être avant tout. « Je préfère être en bonne santé et prendre soin de moi. Mes médicaments sont importants, et je crois qu’ils sont ce qui m’aide ».

Il est essentiel de rappeler que la santé ne se mesure pas à la silhouette ou aux standards esthétiques imposés par la société. Selena Gomez incarne cette vérité, en nous rappelant que chaque corps est différent et mérite d’être respecté, sans jugement. Sa santé prime sur les attentes externes, et cette déclaration est un modèle de bienveillance envers soi-même dans un monde où l’apparence physique est souvent mise sur un piédestal.

Le message de Selena Gomez est clair : il est temps de changer notre manière de regarder les autres, et de nous regarder nous-mêmes. L’obsession du physique, du « corps parfait » et de l’image idéalisée ne devrait plus être une norme. Le vrai bien-être vient de l’acceptation de soi, de la célébration de ce que nous sommes au-delà de notre apparence. Au lieu de continuer à juger, il serait grand temps d’écouter, de comprendre et de valoriser la personne dans son intégralité.