En chemise transparente, cette chanteuse coréenne affole la toile

Il aura suffi d’une sortie publique pour déclencher une véritable vague sur les réseaux sociaux. Le 16 avril 2025, Jennie, membre du célèbre girl group sud-coréen de K-pop Blackpink, a attiré tous les regards lors de son apparition à l’inauguration du nouveau flagship store de la marque Tamburins à Seongsu, à Séoul. Connue pour son style audacieux et sa présence magnétique, la chanteuse a une fois de plus prouvé qu’elle était bien plus qu’une idole de la musique : une icône de mode, de modernité et de confiance.

Une apparition remarquée dans un temple du design

L’événement organisé par Tamburins, marque coréenne de cosmétiques et parfums haut de gamme, a réuni de nombreuses personnalités du monde artistique et culturel. C’est l’arrivée de Jennie qui a littéralement déclenché l’effervescence. Habillée d’un ensemble sobre et structuré, jouant sur des teintes crème et des coupes contemporaines, la chanteuse s’est illustrée par son élégance discrète et assumée.

Le décor minimaliste du magasin, situé dans le quartier branché de Seongsu – souvent comparé au Brooklyn de Séoul -, a parfaitement mis en valeur son allure à la fois urbaine et sophistiquée. Les fans présents sur place n’ont pas tardé à partager photos et vidéos de l’événement, rapidement reprises par des millions d’internautes à travers le monde.

Une influence qui dépasse la musique

Jennie n’en est pas à sa première apparition remarquée. Depuis ses débuts avec Blackpink, elle a cultivé une image à la croisée de plusieurs univers : la pop, le luxe, la culture coréenne contemporaine. Égérie de nombreuses marques internationales – dont Chanel et Calvin Klein – elle incarne une génération d’artistes qui brouillent les frontières entre musique, mode et engagement culturel.

Son style, souvent qualifié de « chic sans effort », séduit par son équilibre. Chaque apparition publique devient ainsi un terrain d’expression visuelle, où elle choisit avec soin ce qu’elle veut transmettre : indépendance, singularité, et affirmation de soi.

Une communauté mobilisée, une visibilité amplifiée

L’apparition de Jennie à la boutique Tamburins a immédiatement fait le tour du web. Sur X (ex-Twitter), les mots-clés liés à l’événement se sont hissés dans les tendances mondiales, accompagnés de messages d’admiration. « Reine pour une raison », écrivait un internaute, tandis qu’un autre soulignait : « Elle redéfinit la mode coréenne, une apparition à la fois ».

Cette mobilisation spontanée illustre la puissance des communautés de fans dans l’univers de la K-pop, mais aussi la capacité d’artistes comme Jennie à créer de véritables événements culturels à partir d’un simple moment de vie publique.

Jennie, une artiste qui redessine les codes

Derrière l’image stylisée, Jennie incarne une figure de plus en plus rare : une célébrité qui maîtrise parfaitement son image tout en restant fidèle à son parcours. Elle inspire un rapport plus libre à la mode, où l’expression de soi l’emporte sur les tendances passagères. À travers ses choix vestimentaires comme artistiques, elle invite à penser la visibilité féminine non pas comme une exposition, mais comme une prise de position.

Son apparition à Tamburins s’inscrit dans une trajectoire cohérente : celle d’une artiste multidimensionnelle, qui transforme chaque apparition en message visuel, et chaque silence en déclaration subtile.