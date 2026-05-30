Cette actrice américaine d’Euphoria répond aux critiques sur son visage

Léa Michel
@perfect_angelgirl / Instagram

Révélée par la série « Euphoria », l’actrice américaine Chloe Cherry est lasse des commentaires sur son apparence. Elle a décidé de répondre, dénonçant une « véritable obsession autour de son visage ».

Une « expérience sociale » face aux critiques

Dans un entretien vidéo accordé à un magazine féminin britannique, Chloe Cherry est revenue sur le flot de critiques visant ses lèvres depuis son apparition dans la deuxième saison de la série Euphoria. « Tout le monde disait : ‘Oh mon Dieu, tes lèvres sont énormes !’. Et moi, je me disais : ‘Eh bien, c’est mon visage’ », raconte-t-elle. Pour l’actrice, cette avalanche de réactions a pris des allures d’« expérience sociale », révélant la manière dont les gens jugent une personne qui choisit de modifier son propre corps. « Les gens se soucient beaucoup trop de ce que les autres font de leur propre visage », tranche-t-elle.

 

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Des lèvres devenues virales depuis « Euphoria »

Depuis qu’elle incarne Faye dans la série culte d’HBO, l’apparence de Chloe Cherry est scrutée à la loupe. Son arrivée dans la saison 2 a propulsé sa notoriété, mais aussi déclenché une pluie de mèmes et de commentaires sur ses lèvres pulpeuses. Dès 2022, elle confiait déjà à Variety sa stupéfaction face à l’ampleur du phénomène : le nombre de titres et de publications consacrés à sa bouche lui paraissait tout simplement « surréaliste ».

Une franchise affirmée sur ses retouches

Loin de se cacher, Chloe Cherry affirme pleinement ses choix. « Évidemment, je me fais combler les lèvres », a-t-elle expliqué dans une vidéo beauté pour Vogue. Elle confie même y avoir eu recours si souvent qu’elle n’a plus besoin de crème anesthésiante. « C’est mon truc », résume-t-elle. Chloe Cherry reconnaît avoir d’abord eu recours au Botox et au comblement parce qu’elle n’aimait pas son visage, avant que cela ne devienne « une habitude ». Avec humour, elle plaisante sur son front, qu’elle estime avoir tant fait traiter que le muscle aurait fini par « s’atrophier ». Elle se dit malgré tout « satisfaite du résultat ».

 

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Un débat sur la liberté de disposer de son corps

Au-delà de son cas personnel, la prise de parole de Chloe Cherry met en lumière un véritable sujet de société : le droit de chacun à disposer de son apparence sans être jugé. En refusant de se justifier, Chloe Cherry rappelle une évidence souvent oubliée en ligne : son visage n’appartient qu’à elle. Un message d’autonomie qui résonne, à l’heure où l’apparence des femmes est plus que jamais commentée, décortiquée et critiquée sur les réseaux sociaux.

En répondant sans détour aux critiques, Chloe Cherry transforme ainsi une polémique récurrente en plaidoyer pour la liberté individuelle. Elle envoie un message clair : ce qu’une personne décide de faire de son propre corps ne regarde qu’elle.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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