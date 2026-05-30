« Tout le monde est amoureux d’elle » : cette actrice montante fascine les internautes

Une nouvelle « scream queen » règne sur Internet, et elle s’appelle Inde Navarrette. Révélée par le film d’horreur phénomène « Obsession », l’actrice américaine affole les réseaux sociaux.

« Obsession », le phénomène horrifique de l’année

Sorti dans les salles américaines à la mi-mai, « Obsession » est devenu l’un des plus gros succès surprise de l’année 2026. Réalisé par le jeune cinéaste Curry Barker, le film suit Bear, un employé de magasin de musique qui souhaite, grâce à un objet maudit baptisé « One Wish Willow », que son amie de toujours, Nikki, tombe éperdument amoureuse de lui. Évidemment, le vœu tourne au cauchemar.

Mélange d’horreur surnaturelle, de tension psychologique et de propos sur le consentement, le long-métrage a conquis la critique avec un score supérieur à 90 % sur Rotten Tomatoes. Porté presque uniquement par le bouche-à-oreille et des réactions virales, il a engrangé près de 74 millions de dollars dans le monde, pour un budget d’à peine un million.

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Inde Navarrette, la nouvelle « scream queen »

Au cœur de cet engouement : la performance d’Inde Navarrette dans le rôle de Nikki. Critiques et spectateurs saluent une interprétation « aussi déchirante que terrifiante ». L’actrice y enchaîne plusieurs registres – l’épouse « parfaite » et figée, la jeune femme hurlante en plein effondrement, puis la coquille vidée de toute énergie – parfois dans une seule et même scène. Le magazine Deadline n’a d’ailleurs pas hésité à la sacrer « scream queen » confirmée.

Qui est Inde Navarrette ?

Pour ceux qui la découvrent, Inde Navarrette n’a pourtant rien d’une débutante. Née à Tucson, en Arizona, elle s’était déjà fait connaître en incarnant Sarah Cushing dans la série « Superman & Lois », de 2021 à 2024. On l’avait aussi aperçue dans « 13 Reasons Why ». Pour ce rôle éprouvant dans « Obsession », qui l’a parfois effrayée elle-même durant le tournage (selon ses dires), Inde Navarrette confie s’être inspirée de Mia Goth dans « Pearl ». Quant à son avenir, elle l’a résumé simplement : si le cinéma d’horreur veut d’elle, elle compte bien y rester un moment.

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Les internautes sous le charme

C’est surtout en ligne que le « phénomène Navarrette » explose. Montages TikTok, vidéos de réactions, théories de fans : les réseaux sociaux sont saturés de contenus à sa gloire. Dans les commentaires, une même ferveur revient : « tout le monde est amoureux d’elle » et « c’est la nouvelle grosse star ». Beaucoup désignent déjà Inde Navarrette comme la « prochaine grande figure de l’horreur ».

Avec « Obsession », Inde Navarrette ne s’est ainsi pas contentée de crever l’écran : elle a conquis Internet. Entre performance saluée par la critique et adoration des internautes, elle s’impose comme la révélation de l’année 2026 – et signe, à n’en pas douter, le début d’une très grande carrière.