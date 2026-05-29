Dans une robe bleu poudré, cette chanteuse américaine illumine le tapis rouge

La chanteuse et actrice américaine Coco Jones a illuminé le tapis rouge de la soirée d’ouverture de l’American Black Film Festival 2026, au New World Center de Miami Beach. L’interprète d’« ICU » y accompagnait la présentation de « Strung », film dont elle fait partie du casting. Pour l’occasion, elle a misé sur une robe bleu poudré et des accessoires épurés, dans un esprit « romantique ».

Une robe bleu poudré

Le look de Coco Jones reposait sur une robe bleu poudré à l’allure à la fois cintrée et aérienne, imaginée par la créatrice Geyanna Youness. La pièce se distingue par des rubans froncés disposés à l’horizontale et de petits nœuds qui rythment l’ensemble jusqu’à un bas mi-long. Une silhouette tout en douceur, fidèle au goût de Coco Jones.

Des sandales argentées tout en finesse

Côté chaussures, Coco Jones a opté pour des sandales à talons argentées au design minimaliste. Le modèle se caractérise par une fine bride sur le devant, un bout pointu et moderne, et une bride de cheville maintenue par une boucle argentée. Réalisées dans un cuir métallisé, ces sandales reposent sur un talon aiguille d’environ dix centimètres, qui allonge la ligne des jambes.

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Une habituée des tapis rouges

Coco Jones affectionne particulièrement les sandales à brides pour ses sorties. Elle avait récemment porté un modèle satiné brun au Met Gala 2026, ainsi qu’une paire rose signée Flor de Maria Elva lors des Billboard Women in Music 2026. Autant de choix qui confirment une prédilection pour des chaussures sobres et structurées.

« Strung », au cœur de la soirée

Cette apparition s’inscrivait dans le lancement de « Strung », thriller psychologique réalisé par Malcolm D. Lee et produit par Tyler Perry et Jason Blum. Le film suit une violoniste talentueuse engagée comme professeure de musique auprès de la fille d’une famille aussi influente qu’énigmatique, avant que d’inquiétants secrets ne refassent surface. Coco Jones y figure aux côtés de la chanteuse américaine Chloe Bailey et l’acteur britannique Lucien Laviscount. Présenté en ouverture du festival, le long-métrage sera disponible sur Peacock à partir du 26 juin.

En associant une robe bleu poudré à des sandales argentées épurées, Coco Jones a ainsi signé une apparition équilibrée, où la douceur des teintes répond à la sobriété des accessoires. Fidèle à son style, elle confirme son aisance sur les tapis rouges, alors qu’elle mène de front carrière musicale et projets au cinéma.