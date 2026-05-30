Lors d’un moment historique à Hollywood, Miley Cyrus fait sensation dans une robe sculpturale

C’est un moment gravé dans l’histoire d’Hollywood. Honorée de sa propre étoile sur le Walk of Fame, l’auteure-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice américaine Miley Cyrus a marqué les esprits dans une robe à l’allure sculpturale.

Une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Le 22 mai 2026, Miley Cyrus a reçu un honneur de taille : la 2 845e étoile du Hollywood Walk of Fame, dans la catégorie musique. Elle a savouré ce moment hautement symbolique, qui récompense une carrière longue de près de deux décennies et son impact durable sur la culture populaire.

Une robe d’archive à l’effet sculptural

Pour l’occasion, Miley Cyrus a fait un choix mode fort : une robe noire Atelier Versace issue des archives de la maison, un modèle de la collection automne 2015 déjà aperçu il y a plus de dix ans sur la mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum lors du gala de l’amfAR.

Près du corps, la robe jouait la carte de la transparence, avec une encolure licou, des panneaux ajourés et un travail de dentelle façon toile d’araignée, savamment positionné sur des zones stratégiques. Un effet sculptural, fidèle à l’esthétique rock-chic de Miley Cyrus.

Beauté minimaliste et discours émouvant

Pour laisser toute la lumière à sa robe, Miley Cyrus a opté pour une mise en beauté épurée : cheveux blonds lisses, regard charbonneux en smoky, rouge à lèvres nude et bijoux discrets.

Au-delà du style, son discours a touché l’assistance. « Ce qui rend cette étoile si spéciale, c’est qu’elle représente une accumulation de dévotion », a-t-elle confié, qualifiant le moment de « féroce, fun et fabuleux ». Entourée de son fiancé Maxx Morando, de sa mère Tish et de sa sœur Brandi.

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De Hannah Montana à icône pop

Ce sacre couronne en effet un parcours hors norme. Révélée à 13 ans dans la série Disney « Hannah Montana », Miley Cyrus a ensuite bâti une carrière musicale solo après la fin de la série, en 2011. Depuis, elle a sorti neuf albums studio et remporté trois Grammy Awards.

En recevant son étoile, Miley Cyrus a ainsi transformé une étape de carrière en véritable déclaration de style, confirmant qu’elle est l’une des artistes les plus « audacieuses » de sa génération.