Entre paddle et yacht, Amy Schumer partage ses vacances avec son fils

L’été a officiellement commencé pour Amy Schumer. L’humoriste de stand-up, actrice et scénariste américaine a partagé les images de son escapade ensoleillée en yacht, entre paddle, jet ski et moments complices avec son fils Gene.

Des vacances ensoleillées sur un yacht

Amy Schumer a offert à ses abonnés un aperçu de ses vacances de rêve, via une série de photos publiées sur Instagram. Elle y apparaît rayonnante dans un une-pièce rouge éclatant, coiffée d’un grand chapeau de paille, en équilibre sur un paddle au milieu d’une eau bleu profond. Fidèle à son humour décapant, elle ne s’est pas contentée de poses « sages » : sur un autre cliché, juchée sur un jet ski avec casque et gilet de sauvetage noirs, elle tire la langue et adresse un doigt d’honneur taquin à l’objectif. Une façon bien à elle de célébrer l’arrivée de l’été.

Une complicité touchante avec son fils Gene

Au-delà du fun, ce séjour était surtout l’occasion de partager de précieux moments en famille. Sur l’une des images les plus tendres, Amy Schumer pilote un jet ski avec son fils Gene, 7 ans, installé derrière elle. Le petit garçon, dont le visage a été masqué pour préserver son intimité, porte casque, gilet et combinaison bleus.

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Un séjour façon « White Lotus », version humour

Le reste de l’album laisse découvrir un véritable décor de carte postale, digne de la série « White Lotus » – mais toujours teinté de l’autodérision propre à Amy Schumer. Confortablement installée sur le yacht dans un ensemble en soie brun et blanc très « quiet luxury », elle s’amuse à grimacer tandis que la petite main de Gene repousse son visage.

Sur un autre cliché, elle prend la pose, faux air dramatique et regard perdu au loin, accessoirisée d’un chapeau de paille, de lunettes de soleil et d’un éventail rouge portant la mention « air conditioning ». Amy Schumer a par ailleurs profité de ce voyage en compagnie d’amis.

Entre sports nautiques et éclats de rire, Amy Schumer signe ainsi des vacances à son image : solaires, décomplexées et pleines de tendresse. Une parenthèse estivale qui prouve qu’elle sait, mieux que personne, mêler détente, autodérision et complicité familiale.