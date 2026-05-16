L’actrice Emilia Clarke revient sur l’épreuve qui lui a fait croire que « c’était la fin » de sa vie

L’actrice britannique Emilia Clarke a évoqué avec émotion les graves problèmes de santé qu’elle a affrontés au sommet du succès de « Game of Thrones ». Elle est revenue sur les deux hémorragies cérébrales qui ont bouleversé sa vie et failli mettre un terme à sa carrière.

Une période marquée par la peur et l’incertitude

Révélée au grand public grâce à son rôle de Daenerys Targaryen dans la série phénomène de HBO, Emilia Clarke a traversé une épreuve personnelle particulièrement difficile alors que sa carrière connaissait une ascension fulgurante. Invitée du podcast How To Fail with Elizabeth Day, l’actrice a raconté avoir longtemps pensé qu’elle n’allait pas survivre après avoir subi une seconde hémorragie cérébrale.

Elle a expliqué que cette « période avait profondément affecté son rapport à la vie et à la mort ». Selon ses confidences, elle avait la sensation d’avoir « échappé » à quelque chose d’inéluctable, au point de croire qu’elle était « censée mourir ». Une pensée qui l’a accompagnée quotidiennement pendant sa convalescence.

Un malaise brutal après la première saison de « Game of Thrones »

La première hémorragie est survenue peu après le tournage de la saison 1 de « Game of Thrones ». Emilia Clarke a raconté avoir été victime d’un violent malaise alors qu’elle s’entraînait dans une salle de sport à Londres. À l’époque, elle faisait face à une importante pression professionnelle ainsi qu’à un stress personnel intense.

L’actrice a décrit une « douleur soudaine et extrême », comparable à « un élastique qui claque dans le cerveau ». Rapidement, les symptômes se sont aggravés et elle a compris que quelque chose de grave était en train de se produire. Après plusieurs examens médicaux, les médecins ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale liée à un anévrisme. Malgré la gravité de la situation, Emilia Clarke a continué à penser à son avenir professionnel. Elle craignait notamment que les producteurs de la série la considèrent comme « trop fragile » pour poursuivre le tournage.

Une volonté de garder son état de santé secret

Dans ses déclarations, Emilia Clarke a également expliqué avoir très peu parlé de cette épreuve à son entourage professionnel. Elle avait uniquement informé les créateurs de la série, David Benioff et D.B. Weiss, tout en essayant de préserver une certaine discrétion autour de son état de santé.

Emilia Clarke a reconnu avoir ressenti une « forme de honte » après cet épisode médical, redoutant « d’être perçue différemment dans une industrie où la pression est constante ». Cette volonté de garder le silence l’a poussée à poursuivre son travail malgré les difficultés physiques et psychologiques liées à sa récupération. Quelques années plus tard, Emilia Clarke révélera publiquement avoir subi une seconde hémorragie cérébrale nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale.

De cette épreuve à un engagement personnel

Après sa guérison, Emilia Clarke a décidé de transformer cette expérience douloureuse en engagement concret. En 2019, elle a lancé une organisation dédiée à l’accompagnement des personnes en rééducation après une lésion cérébrale. L’association travaille notamment sur les questions de neuro-rééducation et d’isolement des patients après un traumatisme neurologique. Emilia Clarke souhaite ainsi sensibiliser le public aux conséquences souvent invisibles des lésions cérébrales et améliorer les conditions de prise en charge des survivants.

Depuis plusieurs années, Emilia Clarke évoque plus librement cette période de sa vie. Ses témoignages mettent en lumière les séquelles psychologiques que peuvent laisser ce type d’épreuves, même après une guérison physique.

En revenant sur les deux hémorragies cérébrales qu’elle a subies pendant le tournage de « Game of Thrones », Emilia Clarke livre ainsi un témoignage particulièrement fort sur la peur, la vulnérabilité et la reconstruction. Derrière le succès mondial de la série, l’actrice traversait en réalité l’un des moments les plus difficiles de sa vie. Aujourd’hui, elle utilise son expérience pour sensibiliser et soutenir les personnes confrontées à des traumatismes neurologiques similaires.