« La plus belle maman » : en ensemble satiné, la mannequin Elsa Hosk affiche son ventre de grossesse

Sur Instagram, la mannequin suédoise Elsa Hosk a partagé un carrousel de photos qui a immédiatement enchanté ses abonnés. Vêtue d’un total look blanc satiné, lunettes de soleil fumées et sac suède en main, elle pose avec assurance, son ventre rond délicatement laissé apparent entre les pans d’une chemise oversize. Une apparition célébrée par des milliers de commentaires sous le post.

Un total look satiné pour une élégance maternité maîtrisée

Pour ces nouvelles photos, Elsa Hosk a opté pour un ensemble pantalon-chemise immaculé, taillé dans un satin lumineux qui capte la lumière du jour. La chemise, portée ouverte et oversize, laisse entrevoir son ventre arrondi, tandis qu’un pantalon ample et fluide vient prolonger la silhouette en colonne. Un parti pris résolument minimaliste, où la richesse de la matière fait tout le travail.

Côté accessoires, Elsa Hosk a misé sur un sac en suède dans des tons taupe, parfaitement contrasté avec la blancheur de la tenue. De grandes lunettes papillon teintées brun viennent ajouter une touche rétro, presque cinématographique. Une coiffure tirée, des sandales noires discrètes et le tour est joué : Elsa Hosk signe un look maternité qui prouve qu’élégance et confort peuvent parfaitement cohabiter, même lorsque la silhouette évolue au fil des mois.

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Une grossesse célébrée

Cette publication s’inscrit dans une démarche revendiquée par la mannequin : montrer son corps de femme enceinte sans le dissimuler. Le 10 avril 2026, Elsa Hosk avait officialisé sa deuxième grossesse via une série de clichés signés Yulia Gorbachenko. À l’époque, elle confiait à ses abonnés faire « grandir un petit nugget » depuis six mois.

Une annonce d’abord censurée par Instagram – la plateforme ayant supprimé son post initial – avant qu’elle ne réagisse publiquement : « J’aimerais que les gens ne voient pas les ventres de femmes enceintes comme quelque chose d’offensant, mais nous en sommes là ». Elsa Hosk attend son deuxième enfant avec son fiancé Tom Daly, homme d’affaires britannique avec qui elle partage déjà une petite fille, Tuulikki Joan, née en février 2021.

Une vague de commentaires bienveillants

Sous la publication, les réactions affluent. « La plus belle maman », « Tu es lumineuse » : les commentaires d’internautes saluent autant la beauté du look que le rayonnement de la mannequin à l’approche du terme. Beaucoup soulignent la simplicité de la mise en scène, qui tranche avec les codes traditionnels du shooting maternité, souvent plus théâtraux.

Ce que beaucoup retiennent surtout, c’est la cohérence du discours d’Elsa Hosk depuis son annonce : ne rien cacher, ne pas se faire plus discrète, célébrer le corps tel qu’il est. Une posture qui rejoint celle d’autres mannequins de sa génération – comme Jasmine Tookes, qui a défilé enceinte pour Victoria’s Secret en 2025 – et qui contribue à faire évoluer la représentation des corps maternels dans l’industrie de la mode.

Entre satin éclatant, accessoires bien choisis et ventre rond exposé sans détour, Elsa Hosk signe ainsi l’une de ses publications les plus appréciées de la saison. À quelques semaines de l’arrivée de son deuxième enfant, la mannequin suédoise rappelle, post après post, que la grossesse n’est pas un état à dissimuler, mais une étape à célébrer.