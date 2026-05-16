À 42 ans, Mandy Moore adopte une couleur qui illumine les cheveux bruns sans tout changer

L’auteur-compositrice-interprète, actrice, réalisatrice et styliste américaine Mandy Moore a fait une apparition très remarquée lors du Disney Upfront à New York. Si sa robe rouge en soie a attiré tous les regards, c’est surtout sa nouvelle couleur de cheveux qui a fait parler. Elle a opté pour une coloration subtile qui éclaircit ses longueurs sans renier sa base naturelle. Une « transformation » discrète, mais redoutablement efficace, qui s’inscrit dans une grande tendance beauté du moment : le « sun-kissed » version « quiet luxury ».

La technique : du brun illuminé en douceur

Plutôt que de basculer vers le blond, Mandy Moore a misé sur un travail tout en nuances. Le coloriste a ajouté des reflets dorés sur ses pointes et a éclairci progressivement sa base, en laissant une teinte beurre fraîche au niveau des racines. Résultat : une chevelure qui semble naturellement caressée par le soleil, avec un fondu harmonieux entre les longueurs et les racines.

Ce type de coloration ne se résume pas à un classique balayage. Il s’agit plutôt d’une technique progressive, qui éclaircit l’ensemble de la chevelure sans laisser apparaître la démarcation typique des transitions « trop nettes ». Mandy Moore avait amorcé cette transition dès 2021, lorsqu’elle a commencé à intégrer des reflets dorés à son brun chocolat. Cinq ans plus tard, elle pousse la logique vraisemblablement plus loin, en optant pour une intensité légèrement supérieure, parfaite pour la saison estivale.

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La tendance « sun-kissed » version « quiet luxury »

L’apparition de Mandy Moore tombe à point nommé : la tendance « sun-kissed » – littéralement « embrassée par le soleil » – domine les codes beauté du printemps-été 2026. Elle consiste à reproduire l’effet naturel que le soleil produit sur les cheveux après quelques semaines à la plage, avec des reflets dorés sur les zones les plus exposées (pointes, mèches autour du visage).

Ce qui distingue la version portée par Mandy Moore, c’est son inscription dans le mouvement plus large du « quiet luxury » appliqué à la beauté. Loin des transformations « démonstratives », ce courant prône une élégance discrète, où la qualité du travail prime sur l’effet « wow ». Plutôt que de revendiquer une nouvelle couleur, on suggère une luminosité naturelle, comme si elle avait toujours été là.

Avec cette coloration tout en finesse, Mandy Moore confirme ainsi qu’on peut illuminer une chevelure brune sans la transformer complètement. Une démarche en phase avec les codes beauté actuels, où l’élégance se mesure à la subtilité plus qu’à l’effet spectaculaire.