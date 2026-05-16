Dans une robe pastel romantique, Sabrina Carpenter attire tous les regards

La chanteuse et autrice-compositrice-interprète américaine Sabrina Carpenter a fait une apparition très remarquée au défilé Dior Cruise 2027, organisé au LACMA de Los Angeles. Vêtue d’une robe jaune pastel brodée de motifs floraux, complétée par des escarpins assortis et un nœud blanc dans les cheveux, elle a signé l’un des looks les plus commentés de la soirée. Une apparition résolument romantique, parfaitement alignée avec la tendance phare du moment : le « butter yellow ».

Une robe issue tout droit du runway

Pour ce passage très attendu, Sabrina Carpenter a misé sur une pièce directement issue de la collection Cruise 2027 présentée le soir-même. La robe diaphane, dans une nuance « beurre frais » très douce, jouait sur un jeu de plissés délicats et d’accents blancs subtils. Le détail signature ? D’imposantes fleurs venaient sublimer le bas de la robe, donnant à l’ensemble une dimension presque sculpturale.

L’accessoirisation, pensée dans la moindre nuance, prolongeait cette esthétique romantique. Sabrina Carpenter portait un petit sac main dans la même teinte beurre frais, lui aussi orné d’une broderie florale, ainsi qu’un nœud blanc en dentelle posé délicatement dans ses cheveux.

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Le retour des escarpins à nœud

L’autre vedette du look ? Les chaussures. Sabrina Carpenter a opté pour un modèle d’escarpins slingbacks lancé par la maison française depuis l’arrivée de Jonathan Anderson à la direction artistique. Présentés pour la première fois lors du défilé printemps 2026, ces escarpins affirment fièrement leurs codes : une semelle en forme de D – courbée d’un côté et pointue de l’autre -, une bride avant ornée d’un large nœud frappé du nom Dior, une lanière arrière et un talon effilé.

Déclinés en plusieurs matières et couleurs, ces escarpins sont rapidement devenus l’une des paires les plus convoitées de la saison. On les a déjà vus aux pieds de l’actrice britannico-américaine Anya Taylor-Joy en version blanche, ou de l’actrice, productrice et réalisatrice israélo-américaine Natalie Portman dans une nuance bleue satinée. Sabrina Carpenter, elle, a opté pour la version assortie à sa robe – un total look monochrome maîtrisé.

Le butter yellow, la couleur de la saison

Au-delà du look en lui-même, ce que confirme l’apparition de Sabrina Carpenter, c’est la place centrale du « butter yellow » dans les tendances 2026. Ce jaune doux, légèrement crémeux, s’est imposé depuis le printemps comme la teinte phare des podiums et des tapis rouges. À mi-chemin entre le pastel et le « beurre frais », il donne instantanément une dimension lumineuse à n’importe quelle silhouette.

Cette couleur, plus douce que le jaune vif, séduit pour sa polyvalence : elle se porte aussi bien en total look qu’en touche subtile, dans des matières fluides ou structurées, en pleine journée comme en soirée. Une teinte parfaite pour la saison printemps-été, qui s’inscrit également dans le mouvement du « quiet luxury » – où la qualité du tissu et la délicatesse de la coupe priment sur les effets démonstratifs.

Entre robe brodée, escarpins iconiques et palette parfaitement maîtrisée, Sabrina Carpenter a ainsi livré l’un des looks les plus aboutis de cette saison défilés. Elle confirme son influence stylistique grandissante et impose, l’air de rien, l’un des accessoires les plus désirables du moment.