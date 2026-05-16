À 48 ans, Sandra Hüller apparaît dans une robe théâtrale qui fascine à Cannes

Fabienne Ba.
Screen du film « Projet Dernière Chance » (Project Hail Mary)

L’actrice allemande Sandra Hüller a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai) pour la première du film « Fatherland » dans une création Chanel saisissante. Déjà saluée pour sa performance dans ce film, elle a livré une apparition au caractère résolument théâtral.

Une silhouette construite comme un tableau

Pour cette première très attendue de « Fatherland », Sandra Hüller a misé sur une pièce signée Chanel, pensée dans une logique de contraste fort. Le haut de la tenue évoquait une boule de plumes bicolore, mêlant le blanc et le noir, et créant un effet de volume qui captait immédiatement le regard. Sous ce buste, la robe se prolongeait en satin noir, dont la fluidité venait équilibrer l’impact visuel du haut. Le contraste entre la matière duveteuse et brute des plumes et la matière lisse et lumineuse du satin construisait une silhouette à deux temps, où chaque élément servait l’autre.

 

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Une apparition dans la lignée d’une carrière exigeante

Cette présence très marquée à Cannes n’a rien d’anodin. Sandra Hüller foulait le tapis rouge à l’occasion de la première de « Fatherland », film pour lequel elle est déjà saluée pour sa performance. Une dynamique qui s’inscrit dans le prolongement d’une carrière internationale en pleine ascension.

L’actrice est par ailleurs attendue dans trois autres projets cinématographiques pour 2027, qui suscitent eux aussi un fort intérêt du côté des observateurs et de la critique. Une actualité dense qui place Sandra Hüller au centre des conversations cinéphiles, et donne à chacune de ses apparitions publiques une portée particulière.

Avec sa robe Chanel mêlant haut en plumes bicolores et jupe en satin noir, Sandra Hüller a ainsi transformé son passage à Cannes pour la première de « Fatherland » en moment de mode très commenté. Avec une actualité cinématographique chargée pour 2027, ses prochaines apparitions sur les tapis rouges promettent d’être tout aussi suivies.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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