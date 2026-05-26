« Quelle beauté » : cette actrice espagnole fait sensation dans une robe perlée

L’actrice espagnole Begoña Vargas a marqué le Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai) par une apparition particulièrement remarquée. Pour la cérémonie de clôture, elle a foulé le tapis rouge dans une somptueuse robe perlée, alliant l’élégance du Old Hollywood à modernité. Une silhouette qui a immédiatement séduit les internautes, nombreux à saluer son allure : « Quelle beauté », « Spectaculaire », pouvait-on lire en commentaires.

Une robe perlée d’inspiration Old Hollywood

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe portée par Begoña Vargas se distingue par son travail de perles minutieux, réparties sur l’ensemble du tissu. Réalisée sur mesure par une grande maison italienne, elle joue sur un décolleté plongeant et une silhouette fluide, dans un esprit rétro résolument chic. Une sous-couche dans un ton nude apporte un effet voilé subtil, tandis que l’ensemble évoque l’élégance intemporelle des stars hollywoodiennes d’antan. Un parti pris à la fois nostalgique et contemporain, parfaitement maîtrisé.

Des détails raffinés et des accessoires précieux

Au-delà du perlage, la robe se pare de fines fronces noires qui structurent la silhouette et apportent une touche de relief à l’ensemble. Pour accompagner cette pièce déjà très travaillée, Begoña Vargas a misé sur des accessoires épurés mais précieux : des bijoux ornés de diamants et une paire de stilettos noirs qui prolongent l’élégance de la tenue. Côté beauté, elle a opté pour un maquillage « effet naturel », associé à des ondulations souples façon « beach waves », laissant ainsi toute la vedette à la robe.

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Une apparition saluée par les internautes

Sans surprise, la publication partagée par l’actrice sur les réseaux sociaux a rapidement suscité une vague de réactions enthousiastes. « Spectaculaire », « Une beauté à couper le souffle », « Magnifique » : les compliments se sont multipliés en commentaires, témoignant de l’impact de cette apparition. Cette réception chaleureuse confirme le statut grandissant de Begoña Vargas, qui s’impose peu à peu comme l’une des nouvelles figures montantes du cinéma espagnol et de la mode sur les tapis rouges.

Avec cette robe perlée d’inspiration Old Hollywood, Begoña Vargas signe ainsi l’une des apparitions les plus élégantes de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2026.