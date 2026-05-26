Sans maquillage dans sa cuisine, Gwyneth Paltrow séduit par son naturel

Visage « au naturel » et café à la main, l’actrice américaine Gwyneth Paltrow a transformé un simple petit-déjeuner du week-end en leçon de simplicité. La fondatrice de Goop revendique plus que jamais une beauté sans artifice, et cela plait aux internautes.

Un petit-déjeuner du week-end filmé en toute intimité

Gwyneth Paltrow a publié sur Instagram une vidéo tournée chez elle, dans une ambiance volontairement décontractée. L’occasion : le long week-end férié de Memorial Day, qu’elle a choisi de célébrer en prolongeant l’un de ses rituels les plus suivis, sa série baptisée « boyfriend breakfast ». Le principe est immuable : préparer, le matin, un repas pour son mari, le scénariste de télévision, réalisateur et producteur américain Brad Falchuk.

Pour cette édition 2026, Gwyneth Paltrow s’est mise aux fourneaux avec une frittata qu’elle décrit comme « une valeur sûre », agrémentée d’herbes du jardin et de légumes de saison. Avec autodérision, elle a même mentionné « une victime parmi les œufs », clin d’œil aux petits accidents de cuisine qui rendent ses vidéos attachantes. Le tout sans la moindre touche de maquillage, dans une mise en scène qui mise sur le naturel plutôt que sur « la perfection ».

Le vert émeraude, signature discrète du « quiet luxury »

Côté tenue, l’actrice a opté pour un ensemble d’intérieur vert émeraude rehaussé d’un passepoil blanc, fidèle à cette esthétique feutrée que l’on associe au « quiet luxury ». Ses cheveux platine, coiffés avec une raie au milieu et une longueur lisse encadraient son teint. Loin des paillettes des tapis rouges, ce vestiaire « décontracté » illustre une certaine idée de l’élégance : celle qui se passe d’ostentation. Pour beaucoup de ses abonnés, ces vidéos matinales sont devenues un rendez-vous aussi réconfortant qu’inspirant, autant pour les recettes que pour le côté naturel de Gwyneth Paltrow.

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« Vieillir sans se cacher », le credo de Gwyneth Paltrow

Cette séquence s’inscrit dans un discours que Gwyneth Paltrow porte depuis plusieurs années : celui de l’âge affiché fièrement. En 2023, elle confiait apprécier ses rides et se réjouir de cette part d’elle qui prend de l’âge, qu’elle associe à une forme de sagesse acquise au fil du temps. Cette posture trouve un écho particulier dans une industrie où l’injonction à la jeunesse reste tenace. En se montrant sans maquillage, sans filtre apparent ni mise en scène spectaculaire, Gwyneth Paltrow propose une image qui contraste avec les standards habituels et résonne auprès d’une audience en quête d’authenticité.

En quelques minutes de vidéo, Gwyneth Paltrow aura ainsi réussi à condenser ce qui fait sa marque de fabrique : un art de vivre casual-chic, une bonne dose d’autodérision et un message clair sur l’acceptation de soi. Sans maquillage et en pyjama vert émeraude, elle prouve qu’un petit-déjeuner du week-end peut aussi être une façon de revendiquer le droit de vieillir sereinement.