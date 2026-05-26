« Elle est hypnotisante » : Chappell Roan séduit avec un nouveau selfie

Anaëlle G.
@chappellroan / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Chappell Roan, l’une des révélations pop de ces dernières années, a une nouvelle fois conquis ses abonnés sur Instagram. En partageant un carrousel de photos, elle a déclenché une vague de réactions enthousiastes. « Elle est hypnotisante », « Magnifique », peut-on lire parmi les nombreux commentaires laissés par sa communauté, séduite par cette apparition à la fois naturelle et romantique.

Une chevelure rousse bouclée en chignon flou

Au cœur de ce cliché, la chevelure de Chappell Roan attire immédiatement le regard. Sa couleur rousse profonde, aux reflets cuivrés et auburn, est relevée en un chignon haut volontairement flou et décoiffé. Quelques mèches bouclées s’en échappent et viennent encadrer délicatement le visage, dans un esprit romantique. Cette coiffure met en valeur la richesse de sa teinte et confère à l’ensemble une « allure naturelle », loin des mises en scène dites sophistiquées.

Une mise en beauté naturelle et romantique

Côté maquillage, Chappell Roan a opté pour une approche tout en délicatesse. Un blush rosé vient réchauffer les pommettes, tandis que les lèvres sont habillées d’une teinte mauve framboise qui souligne la bouche avec subtilité. Le regard, mis en valeur par des cils délicatement définis, fait ressortir la clarté de ses yeux. Vêtue d’un haut vert à fines bretelles, Chappell Roan mise sur une esthétique épurée et romantique, qui laisse toute la place à l’éclat naturel de son teint. Un petit piercing au nez vient parfaire ce look authentique.

Une réception enthousiaste des internautes

Très rapidement, sa publication a suscité une pluie de réactions positives. Nombreux sont les internautes à avoir salué le « charme magnétique » de Chappell Roan, qualifiée d’« hypnotisante » dans les commentaires. Cela dit, il convient de rappeler que le corps et l’apparence d’une femme ne sauraient définir sa valeur : l’attention devrait avant tout se porter sur le travail artistique, la créativité et le message que Chappell Roan porte, plutôt que sur son apparence physique.

Avec ce selfie, Chappell Roan signe ainsi une apparition romantique qui a conquis ses abonnés, tout en rappelant implicitement que son image ne doit pas occulter l’essentiel : la richesse de son univers artistique et la portée de sa musique.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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