Accusée d’avoir porté une tenue « inappropriée », cette influenceuse répond avec humour

L’influenceuse américaine Abby Baffoe, suivie par plusieurs millions d’abonnés sur Instagram, TikTok et YouTube, s’est retrouvée au cœur d’une polémique après son passage au tournoi de golf du Masters, à Augusta, en Géorgie. Accusée par certains internautes d’avoir porté une tenue jugée « inappropriée » pour l’événement, elle a choisi de répondre aux critiques avec une bonne dose d’autodérision.

Une tenue qui fait polémique au Masters

C’est lors de sa venue au prestigieux tournoi du Masters, l’un des événements les plus emblématiques du golf mondial, qu’Abby Baffoe a suscité la controverse. Les photos de sa tenue, qui comprenait notamment un short, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Si le tournoi n’impose pas de code vestimentaire strict, il recommande à ses spectateurs « une tenue appropriée, adaptée à la météo et au confort ». Une formulation suffisamment vague pour alimenter les débats sur ce qui relève, ou non, du bon goût dans ce cadre.

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Une vague de critiques en ligne

Très vite, les commentaires critiques se sont multipliés. « Le short est un peu trop court pour l’événement », a dit un internaute. « Apparemment, elle n’est pas là pour le golf », a renchéri un autre. Certains ont estimé que, même griffée d’une grande marque, sa tenue n’était pas adaptée au contexte. Face à cette avalanche de remarques, une partie du public a toutefois pris sa défense, rappelant qu’en Géorgie, au printemps, les températures peuvent être élevées.

Plusieurs voix ont aussi rappelé qu’il n’est pas approprié de commenter ou de juger le corps, l’apparence ou les choix vestimentaires d’une femme – ni de quiconque. Chacun est libre de s’habiller comme il le souhaite, et personne n’a à décider à sa place ce qui serait « approprié » ou non, surtout à partir de normes subjectives souvent arbitraires.

Une réponse pleine d’humour

Loin de se laisser déstabiliser, Abby Baffoe a choisi de jouer la carte de l’humour. Quelques jours plus tard, elle a publié une nouvelle photo, coiffée d’une casquette bordeaux du tournoi, accompagnée d’une légende ironique : « Plutôt fou de porter ça après toute cette histoire de tenue ». Une réponse qui démontre qu’elle ne se sent nullement affectée par les critiques, et qu’elle préfère en rire plutôt que de se justifier.

En définitive, cette polémique illustre, une fois encore, les débats récurrents autour des tenues des personnalités publiques lors des grands événements. Avec sa réponse pleine d’autodérision, Abby Baffoe rappelle qu’un peu d’humour reste souvent la meilleure réponse aux critiques en ligne.