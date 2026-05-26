Dans une robe noire fleurie, Zoe Saldaña signe une apparition remarquée

L’actrice, réalisatrice et productrice américaine Zoe Saldaña a marqué la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, le 23 mai 2026, par une apparition particulièrement élégante. Accompagnée de son époux, l’artiste Marco Perego-Saldaña, elle a foulé le tapis rouge dans une spectaculaire petite robe noire rehaussée d’un imprimé fleuri orange. Une silhouette à la fois sophistiquée et romantique, qui a immédiatement retenu l’attention pour cette rare apparition en couple.

Une petite robe noire fleurie spectaculaire

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe portée par Zoe Saldaña revisite avec audace le grand classique de la petite robe noire. Sur un fond sombre, un imprimé floral orange éclatant apporte une touche de couleur vive et printanière. La robe se distingue par son décolleté plongeant et sa jupe ample, qui lui confère un volume théâtral. Issue d’une grande maison de couture française, cette création joue habilement sur le contraste entre la sobriété du noir et l’exubérance du motif fleuri, dans un équilibre parfaitement maîtrisé.

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Des détails de nœuds et une mise en beauté épurée

Le raffinement de la robe tient aussi à ses détails. Un imposant nœud drapé vient souligner les hanches, apportant du mouvement et une dimension couture à l’ensemble, tandis qu’un second nœud blanc orne le dos de la tenue. Pour mettre en valeur cette pièce déjà très travaillée, Zoe Saldaña a opté pour une coiffure épurée : un chignon plaqué et élégant, qui dégage le visage et révèle une paire de boucles d’oreilles scintillantes. Une paire d’escarpins noirs à fines lanières est venue parachever ce look chic.

Une apparition en couple sur le tapis rouge

Cette montée des marches a aussi été l’occasion pour Zoe Saldaña et son mari le producteur et réalisateur italien Marco Perego de partager un moment de complicité. Le couple a été photographié main dans la main avant d’entrer dans la salle. Zoe Saldaña a immortalisé ce moment sur les réseaux sociaux, accompagnant un cliché de sa tenue d’un sobre message : « Merci, Cannes ». Une apparition qui clôt en beauté un séjour dans le sud de la France, après une précédente sortie remarquée plus tôt dans le mois.

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Avec cette petite robe noire fleurie, Zoe Saldaña signe ainsi l’une des apparitions les plus élégantes de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Une démonstration de raffinement, où la sobriété du noir se conjugue à la fraîcheur d’un imprimé floral.