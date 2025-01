À 60 ans, cette actrice prouve que les femmes peuvent parfaitement porter le costard

Monica Bellucci continue de briller sur la scène mondiale en prouvant que le costard n’a pas d’âge ni de genre. À 60 ans, l’actrice italienne s’affiche avec une tenue puissante et sophistiquée qui redéfinit les codes de l’élégance.

Une apparition remarquable au Grand Palais

Monica Bellucci a captivé l’attention lors de l’exposition « Du Coeur À La Main » organisée par Dolce & Gabbana au Grand Palais à Paris. Sur son compte Instagram, l’actrice a partagé un cliché de cet événement prestigieux, où elle porte un costard noir signé Dolce & Gabbana. La coupe impeccable et les détails précis de la tenue mettent en avant une élégance intemporelle et une allure assurée.

En ajoutant une cravate noire et un manteau long structuré, Monica incarne le parfait équilibre entre le masculin et le féminin, sublimant son style emblématique. Son look est complété par une bague Cartier, un détail luxueux qui ajoute une touche de raffinement supplémentaire.

Un message puissant sur l’élégance et l’âge

À travers cette tenue, Monica Bellucci réaffirme que l’élégance n’est pas une question d’âge. Le costard, longtemps perçu comme une pièce réservée à la garde-robe masculine, devient ici un symbole de force et de modernité, parfaitement adapté à une femme confiante et accomplie. Monica montre qu’il est possible de jouer avec les codes vestimentaires tout en restant fidèle à son style.

Un look signé par une équipe talentueuse

La mise en beauté de l’actrice n’est pas en reste. Avec des cheveux lissés par John Nollet et un maquillage naturel réalisé par Jolanta Cedro, Monica Bellucci rayonne de simplicité et de sophistication. Le choix du stylisme, orchestré par Barbara Baumel, et la photographie de Saskia Lawaks viennent sublimer cet instant unique.

À 60 ans, Monica Bellucci prouve une fois de plus qu’elle reste une icône de style et d’élégance. Son apparition dans ce costard noir rappelle que la mode est un terrain d’expression où chacun·e peut affirmer sa personnalité. En associant tradition et modernité, elle continue d’inspirer des générations entières, faisant du costard une pièce incontournable pour toutes les femmes. Et vous, oseriez-vous adopter le style de Monica Bellucci avec un costard élégant ?